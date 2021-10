Caso De Benedictis, nuovo sequestro di beni per l’avvocato Chiariello

Foggia, 25/10/2021 – Nuovo sequestro dei beni dell’avvocato Gianfranco Chiariello, già coinvolto con l’ex gip nell’inchiesta della Procura di Lecce. Lo riporta il sito Norbaonline.

Questa volta è la Procura di Bari ad aver ordinato il sequestro nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta evasione fiscale del legale. A mettere i sigilli a beni e conti correnti a Bari e provincia è la Guardia di Finanza.

L’ipotesi su cui fonda l’impianto accusatorio della DDA di Lecce, anche fatta propria dal GIP, è quella per cui il giudice Giuseppe De Benedictis, GIP presso il Tribunale di Bari, e l’ Avvocato Giancarlo Chiariello, dello stesso Foro, abbiano da tempo stretto un accordo corruttivo in base al quale in cambio di somme di denaro in contante, consegnate presso l’abitazione e lo studio del legale, o anche all’ingresso di un bar sito nelle vicinanze del nuovo Palazzo di Giustizia di Bari, il predetto magistrato emetteva provvedimenti ”de libertate” favorevoli agli assistiti dell’ avvocato Chiariello, tra i quali uno anche attinto dalla odierna ordinanza di custodia cautelare.