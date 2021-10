Domani casting per il film su Padre Pio a Macchia di Monte Sant’Angelo

Monte Sant’Angelo, 25/10/2021 – Avviso per il casting sul film di Padre Pio, del regista Abel Ferrara: Domani martedì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.00

Ogni candidata/candidato avrà a disposizione 5 minuti di audizione. Il tutto presso la Casa dei Giovani Giovanni Paolo II a Macchia di Monte Sant’Angelo.

OZ Film è in preparazione per il casting del film “PADRE PIO” di Abel Ferrara, prodotto da Maze Films e Interlinea Films, con il supporto logistico di Apulia Film Commission. L’inizio delle riprese è previsto per fine novembre 2021, a Monte Sant’Angelo (prov. di Foggia).

Cerchiamo FIGURAZIONI, FIGURAZIONI SPECIALI, ATTORI E ATTRICI (per ruoli secondari), residenti in Puglia:

Uomini, tra i 18 e i 75 anni

Donne, tra i 18 e i 75 anni

Bambini, tra i 5 e i 13 anni

E in particolare volti interessanti, lineamenti molti forti, facce scavate e segnate, persone magrissime, UOMINI che sappiano andare a cavallo.

IMPORTANTE: cerchiamo attori/attrici che sappiano parlare e/o recitare in inglese

Si prega di rispettare queste indicazioni:

NO TATUAGGI

NO ORECCHINI O PIERCING VISIBILI

NO TAGLI DI CAPELLI MODERNI O TINTI

Le proposte e le candidature dovranno essere inviate con il seguente materiale:

C.v.

2 foto (primo piano e figura intera)

Video di presentazione (italiano e inglese)

Contatti telefonici e mail

Indicazioni sulla città di residenza, età e altezza

Per ulteriori informazioni e invio del materiale scrivere a:

casting@ozfilm.it

NOTE: inviare il materiale specificando nell’oggetto “PADRE PIO_categoria (es. Attore)”.