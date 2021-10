Foggia, casi Covid in Istituto di Foggia: sospese lezioni per due classi

Foggia, 25/10/2021 – CIRCOLO DIDATTICO S. GIOVANNI BOSCO, Oggetto: provvedimento di urgenza. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art.396, comma 2, lett. 1), del D.Lgs. 297/ 1994 per il quale al personale direttivo

spetta l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per

garantire la sicurezza della scuola;





VISTA la comunicazione dell Azienda Sanitaria locale della Provincia di Foggia

Dipartimento di Prevenzione Direzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica del

09/02/2021





VISTO il comma 4, dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico

l‘adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;



VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e

ss.mm.ii.;



VISTO l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;



A TUTELA della salute pubblica

DISPONE



che a partire dal giorno 21 ottobre 2021 e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione di Foggia la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 4°E del C.D. San Giovanni Bosco di Foggia e la contestuale attivazione della Didattica Digitale Integrata, come da regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 settembre 2020. I genitori degli studenti che avessero necessità di dispositivi digitali possono farne richiesta al nostro Istituto. Ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 4 della Legge 7/08/ 1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato

(D.P.R. 24/ 1111971, n° 1199).



Il Dirigente Scolastico

(dott.ssa Maria CIANCI)

DISPONE



la proroga dal giorno 21 ottobre 2021 e fino al 25/10/2021 la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutta la classe 4°F e dal 26/10/2021 al 29/10/2021 solo per alcuni alunni del C.D. San Giovanni Bosco di Foggia e la contestuale attivazione della Didattica Digitale Integrata, come da regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 settembre 2020. I genitori degli studenti che avessero necessità di dispositivi digitali possono farne richiesta al nostro Istituto. Ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 4 della Legge 7/08/ 1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di

esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato

(D.P.R. 24/ 1111971, n° 1199).



Il Dirigente Scolastico

(dott.ssa Maria CIANCI)