Il sogno di don Antonio si avvera, inaugurato l’oratorio della chiesa S. Paolo

StatoQuotidiano, 25 ottobre 2021. È stato inaugurato ieri mattina dall’arcivescovo Pelvi l’oratorio della chiesa S. Paolo al quartiere Cep. Una cerimonia molto affollata e partecipata che ha visto l’impegno del parroco, don Antonio Menichella, per la riqualificazione dei locali ex asilo. “Oggi si apre una delle pagine più belle della storia della nostra comunità”, è stato l’esordio del suo discorso accogliendo mons. Pelvi.

Qui, fino al 1994, c’erano le suore pastorelle. “Gli ambienti sono stati utilizzati negli anni alla meno peggio- dice a Stato Quotidiano– tre anni fa, quando sono arrivato in parrocchia, ho pensato di ristrutturarli”.

La cifra di 60mila euro per i lavori (sono 200mq di spazio al piano terra) è stata raggiunta con alcuni aiuti e anche grazie al contributo dei parrocchiani: “Pesche, lotterie, vendita di dolci, ci siamo inventati di tutto. I benefattori sono stati la Fondazione dei Monti Uniti e il Rotary club U. Giordano”. “Per noi è uno spazio di socializzazione, se anche per un’ora i ragazzi lasciano il telefonino e vengono qui per parlarsi è già un successo”. Non solo di lavori in muratura si tratta: “Abbiamo un progetto educativo, i ragazzi vengono qui, vedono un film, ne discutono, partecipano a un laboratorio.”

Ha ripreso a funzionare anche la BiblioCep, nata due anni fa per l’apporto del Lions Club e della biblioteca Magna Capitana di Foggia, un progetto appena cominciato e che il Covid ha interrotto. Ristrutturato da subito anche il teatro della parrocchia. “Non abbiamo bisogno solo di templi per pregare, non abbiamo bisogno dell’oro delle chiese ma del cuore dei bambini e dei ragazzi”, ha detto Mons. Pelvi nel suo discorso prima della benedizione e fra gli applausi della gente arrivata nel cortile appena rimesso a nuovo.