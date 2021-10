Incontro tra Coalizione “Manfredonia 2050” e Padre Moscone

Coalizione “Manfredonia 2050”

Raffaele Fatone Sindaco

Liste che compongono la Coalizione:

– La Mia Città

– Movimento 5 Stelle

– Città Protagonista

– E885 – Manfredonia Ri-Nasce

Questa mattina una delegazione della Coalizione “Manfredonia 2050” – composta dalle quattro liste: La Mia Città, Movimento 5 Stelle, Città Protagonista, E885 – Manfredonia Ri-Nasce – ha avuto il piacere di affiancare il candidato sindaco Raffaele Fatone nell’incontro con Sua Eccellenza Padre Franco Moscone, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.

L’incontro, decisamente positivo e costruttivo, riteniamo sia stato di straordinaria importanza nella direzione di un impegno di tutti a garanzia della legalità che si sta faticosamente ricercando in ambito comunale e della libera espressione del voto.

Solo pochi giorni fa, a Casa Santa Marta, Papa Francesco nella messa della mattina ha chiesto ai fedeli una preghiera per tutti i protagonisti della politica, augurandosi che anche i politici riservino una preghiera al popolo. Spontaneo è stato il riferimento alla Prima Lettera di San Paolo a Timoteo, Papa Francesco ha infatti invitato coloro che erano presenti alla messa a pregare per i propri politici senza escludere coloro che reggono le sorti delle amministrazioni locali, esclamando: “… chi è al governo ha la responsabilità di condurre il Paese, e noi lo lasciamo solo senza chiedere che Dio lo benedica?“.

Anche nell’ambito cittadino di Manfredonia, accogliamo la Benedizione di Papa Francesco e del popolo di Dio, così come chiaramente ha espresso il Pontefice, e come Coalizione “Manfredonia 2050”, in condivisione con l’auspicio del nostro Vescovo, invitiamo il maggior numero possibile di cittadini sipontini a prendere parte alla prossima tornata di elezioni comunali affinché la proposta di rinnovamento da noi auspicata possa trasformarsi in concreta azione di governo cittadino.

Vogliamo anche condividere il pensiero di Papa Montini, Papa Paolo VI, che indicava la politica come “la forma più alta di carità“. Pregare per chi esercita l’Amministrazione della “Cosa Pubblica”, e per chi si propone anche per una necessaria ed incisiva azione di rinnovamento di essa, appare il miglior modo per incentivare i prodromi di questo “esercizio di carità” affinché si sviluppi al meglio.

E’ nei temi, nell’impegno, in un interesse diffuso e moralmente condivisibile ed a favore di chi chiede l’ascolto che Papa Francesco ripone la cifra di chi governa ed aspira a governare bene. (nota stampa)