Indice criminalità de “Il Sole 24 ore”: i dati della provincia di Foggia

Foggia, 25/10/2021 – (trmtv) In Puglia è la provincia di Foggia tra quelle italiane con il maggior numero di reati denunciati nel 2020 (23.162 e un rapporto di 3758 denuce per 100mila abitanti) ad essere undicesima in classifica seguita da Bari, al 21esimo posto con 41.355 reati denunciati e una media di 3310 denunce su 100mila abitanti.

Molto più in basso, in posizione 52 c’è la provincia di Brindisi con 10.615 denunce e una media di 2718 reati per 100mila abitanti.

Poi Matera in Basilicata, in posizione 59 con 5129 denunce e un rapporto di 2616 reati su 100mila abitanti. In 64esima posizione la provincia BAT, con oltre 10mila reati denunciati (10.043) e una media di 2585 reati per ogni 100mila abitanti seguita da Lecce, 20.278 reati denunciati nel 2020 e un rapporto di 2563 su 100mila abitanti. La provincia di Taranto figura invece alla posizione 72 (14.307 reati denunciati e un rapporto di 2497 su 100mila abitanti).

(trmtv)