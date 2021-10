Statoquotidiano.it, Foggia, 25 ottobre 2021. Oggi è un giorno importante per il capoluogo dauno: il Capo dello Stato Sergio Mattarella arriva a Foggia per inaugurare l’anno accademico, un appuntamento straordinario che non avveniva dal 2006.

Il Presidente della Repubblica infatti è l’ospite speciale che apre ufficialmente l’anno accademico 2021/2022 dell’Unifg. Dopo lo stop forzato causato dall’emergenza sanitaria, l’evento torna ad essere celebrato in presenza. La cerimonia si svolge nel pieno rispetto delle norme anti-COVID e quindi con presenza ridotta, all’interno dell’Aula Magna “Valeria Spada”, come riporta il sito UniFg.

Si parla di povertà educativa e del valore dell’istruzione: negli scorsi mesi si sono avvicendati sul palco del’Aula magna il procuratore nazionale antimafia, Cafiero De Raho, il presidente di Libera don Luigi Ciotti, il presidente onorario del Fai antiracket,Tano Grasso e la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

​”E’ per noi un grande onore accogliere il presidente Mattarella – scrive in una nota riportata dal TGR Rai il rettore, Pierpaolo Limone – la sua presenza in città rappresenta un messaggio forte, ovvero che lo Stato c’è e guarda a Foggia con attenzione. Le vicende dure e i gravi episodi che stanno interessando il territorio di Capitanata negli ultimi tempi non devono farci perdere la speranza: Foggia, e con essa l’intera provincia, potrà scrivere la sua storia di successo. Ma questo percorso non può prescindere dal ruolo delle istituzioni formative e dall’attivazione di seri percorsi di antimafia sociale”. Era dal 2006, dai tempi di Carlo Azeglio Ciampi che un Presidente della Repubblica non visitava Foggia.

Al centro degli interventi previsti sul sito UniFg una riflessione sulla povertà educativa come fenomeno non solo da studiare in ambito accademico ma, soprattutto, da affrontare e combattere con la formazione. L’università, infatti, non può che avere un ruolo di primo piano nella riqualificazione di un territorio partendo dalla formazione delle sue menti. La lotta alla cultura mafiosa e alle storture di un territorio complesso come la Capitanata passano anche da qui, dalla necessità di trattenere i giovani e dare loro la possibilità di essere risorse per il territorio. Di qui l’esigenza di parlare di formazione come rimedio ad un fenomeno che ancor oggi registra numeri preoccupanti.

“Questo è un argomento cui teniamo particolarmente.” – ha sottolineato il Rettore dell’Università di Foggia prof. Pierpaolo Limone – “Stiamo facendo il massimo per tenere alta l’attenzione sulle possibilità che ci sono, tramite la formazione, di far fronte alle difficoltà della nostra terra. Per questo abbiamo deciso di dedicare alla povertà educativa l’evento più importante dell’anno accademico; intendiamo lavorare sempre più e costantemente per rendere la formazione risorsa centrale anche per favorire il recupero e un maggiore benessere degli strati più fragili della popolazione. Sono chiaramente onorato della presenza dell’on. Mattarella, sono certo che la sua presenza e il suo messaggio saranno per l’Unifg e per l’intera città un segnale importante di speranza e di forza per questa ripartenza.”

Per l’occasione Foggia è blindata, il Comune ha predisposto un piano di sicurezza che prevede aree off-limits e diverse variazioni alla viabilità.

Foto & Video Gallery Enzo Maizzi: