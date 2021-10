Ospedale Manfredonia, verso chiusura diabetologia. Fatone: “Sit-in di protesta”

(NOTA STAMPA). Si svolgerà domani dalle 12 alle 13 presso l’Ospedale San Camillo De Lellis un Sit in di protesta silenziosa per porre l’attenzione sul grave abbandono in cui versa la nostra struttura ospedaliera che rischia purtroppo un ulteriore perdita: è quasi del tutto certa la chiusura del reparto di diabetologia che non potrà più essere disponibile per gli oltre 5000 pazienti nostri concittadini e delle zone limitrofe.

“Questa è l’ennesima beffa per la sanità locale … E’ INACCETTABILE!! E’ nostro dovere civico e morale alzare la voce per difendere strenuamente il nostro sacrosanto diritto alla salute!!”, dice in una nota Raffaele Fatone, candidato a Sindaco del Movimento 5 Stelle, Coalizione 2050.