Udc e Fi Cerignola: “Giannatempo una novità? Ma se è stato candidato 4 volte..”

Stato Quotidiano, 25 ottobre 2021. “L’analisi del voto a Cerignola del segretario provinciale di Fdi pubblicata su L’Attacco qualche giorno fa merita un doveroso approfondimento. Lasalandra ritiene che a Cerignola “per ripartire bisogna intercettare la voglia di novità degli elettori”. Condividiamo questa consapevolezza tanto è vero che FI e Udc avevano già anticipato questa esigenza al tavolo della coalizione deputato all’individuazione del candidato sindaco, senza però trovare ascolto”. Lo scrivono in una nota congiunta il coordinatore cittadino di Fi a Cerignola Antonio Grillo e la coordinatrice dell’Udc Zoraide Lasalvia. “Fratelli d’Italia, partendo dai risultati delle ultime elezioni regionali ha preteso di poter esprimere il candidato sindaco a Cerignola individuando – dopo un lungo dibattito al suo interno – in Antonio Giannatempo la migliore proposta da presentare ai partner prima e alla cittadinanza poi. Forza Italia e Udc con il massimo rispetto per Giannatempo e per coerenza di appartenenza alla coalizione di centrodestra, diedero il loro assenso nonostante avessero altre personalità da spendere in una competizione dal sapore della “ripartenza” per Cerignola”.

“E allora a noi qualcosa nell’analisi di La Salandra non torna se oggi parla di voglia di novità e solo due mesi fa proponeva Giannatempo per la sua quarta candidatura a sindaco (2000, 2005, 2010 e 2021). Ci sembra una supercazzola nei nostri confronti, oltre che una mancanza di rispetto nei confronti di Giannatempo”.

“Comprendiamo bene che La Salandra sia ancorato ai ricordi degli anni ’90, a quella destra di governo iniziata con la vittoria di Salvatore Tatarella nel ’93 e proseguita nel ’97, ma siamo anche certi che La Salandra ricorderà che concause di quei successi furono – oltre che la regia di Pinuccio Tatarella – anche la costruzione di un centro destra arioso, capace e coinvolgente del ceto politico moderato. Siamo, altresì, sicuri che La Salandra nelle sue valutazioni pre-elettorali avesse messo sulla bilancia che il Giannatempo “novità” figlio di quella destra Tatarelliana e di quel centro destra moderato dopo aver ottenuto il 51% nel 2000 si fermò solo al 37% uscendo sconfitto cinque anni dopo e che alla medesima percentuale si fermò anche al primo turno nel 2010”.

“La Salandra nella sua analisi pre-elettorale non avrà certamente mancato di analizzare che quelle percentuali si affievolirono ulteriormente alle regionali del 2020 quando Giannatempo fu scelto solo dal 18% dei Cerignolani, guarda caso la stessa percentuale di cittadini che ha votato la coalizione di centro destra nel 2021 con Giannatempo candidato sindaco. Ora ferma rimanendo la stima per un uomo che ha fatto il sindaco di Cerignola per due volte e che ha comunque dimostrato di avere un buon consenso personale se pur in termini relativi, ci lascia quanto meno sbigottiti che superficialmente e pilatescamente La Salandra nella sua analisi parli di sofferenza di FI e UDC senza sottolineare che quella voglia di novità di cui oggi, finalmente, parla è proprio quella che è mancata nelle sue scelte e in quelle del suo partito, a cui FI e UDC hanno aderito per “amor di Patria”.

“Senza la pretesa di “insegnare il mestiere” a nessuno invitiamo però La Salandra ad effettuare più prudenti e dettagliate analisi del voto, anche in virtù del ruolo che ricopre che non gli consente eccessiva faciloneria e fanciulleschi scarica barili. Siamo certi che La Salandra e tutti gli amici di Fratelli d’Italia, dopo questa esperienza, faranno tesoro delle parole dell’On. La Russa che sulle colonne del Corriere della Sera di qualche giorno fa analizzando l’esito del voto dichiarava: “Bisogna dimostrare agli italiani che la coalizione non è schiacciata a destra ma è di centrodestra”. Da domani a Cerignola il nostro dovere è ricostruirlo questo Centrodestra, tutti insieme, ripartendo dal centro”.