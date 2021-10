Zeman: “Commessi troppi errori di impostazione”

Statoquotidiano.it, Foggia, 25 ottobre 2021. “Ci è mancata la velocità nel far girare la palla, il Taranto si è difeso molto bene ma noi siamo stati troppo lenti. Abbiamo commesso diversi errori in fase d’impostazione, come in occasione del gol del Taranto. Oltre a quella circostanza, però, abbiamo concesso poco ai nostri avversari”. È il pensiero del mister rossonero Zdenek Zeman, critico quanto basta riguardo al pareggio col Taranto, riportato nelle dichiarazioni del sito Blunote.it.

“Come volume di gioco abbiamo giocato tanto anche se non sempre con precisione e lucidità, è stata una partita che abbiamo cercato di vincere ma non ce la abbiamo fatta”.

Zdenek Zeman, come riporta calciofoggia1920.net, prova ad analizzare il pareggio interno contro il Taranto, prova a dare una spiegazione ad una vittoria che poteva arrivare se si fosse sfruttato meglio il gran volume di gioco fatto: “Noi attacchiamo ma non arriviamo al gol, dentro l’area di rigore ci siamo poco, oggi in area sono arrivato molti cross, Di Jenno e Garattoni hanno messo qualche palla dentro ma non l’abbiamo sfruttata e meno che è arrivato il gol di Petermann”.