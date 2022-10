Evacuate scuole a Foggia: docente, ‘tosse e occhi rossi’ (FOTO VIDEO)

(ANSA) – BARI, 25 OTT – “Poco dopo l’orario di ingresso abbiamo visto alcuni ragazzi uscire tutti insieme da un’aula.

Avevano tosse e occhi rossi.

La preside ha attuato subito piano di evacuazione in maniera composta ed ordinata e ora gli studenti sono ancora fuori. Nella scuola dalle 8.30 ci sono carabinieri e vigili del fuoco”. E’ quanto riferisce una docente che lavora nel complesso scolastico evacuato oggi in via precauzionale dopo che alcuni studenti lamentavano problemi respiratori.

“Abbiamo avuto paura – dicono alcuni alunni degli istituti Einaudi e Lanza – ci mancava l’aria, sentivamo un forte dolore alla gola. C’era chi tossiva e chi aveva gli occhi molto rossi, era impossibile continuare a fare lezione così”. (ANSA).

