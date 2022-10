Meloni alla Camera: “Mai avuto simpatia per il fascismo”

FOGGIA, 25/10/2022 – Oggi è il giorno del voto di fiducia: nell’aula della Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha esposto le dichiarazioni programmatiche del suo Governo in un discorso di circa 70 minuti. A seguire, la premier si è recata al Senato per la consegna del testo scritto.

Un manifesto programmatico in cui Meloni spazia dalla guerra (“sostegno al valoroso popolo ucraino”) ai diritti (“non limiteremo le libertà dei cittadini”), dalle tasse (taglio del cuneo fiscale e flat tax) alle pensioni (rinnovo degli strumenti in scadenza), dalle donne (“grande responsabilità essere la prima premier”) al lavoro (“non disturbiamo chi vuole fare”), dal reddito di cittadinanza (“stop per chi è in grado di lavorare”) ai migranti (“chi entra non lo decidono gli scafisti”).

Un discorso spesso interrotto dagli applausi dei deputati, tanto che Meloni a un certo punto scherza con il vicepremier Matteo Salvini, seduto accanto a lei: “Così finiamo alle tre…“. Particolarmente calorosa la reazione dell’Aula quando la premier rivolge “un ringraziamento alle donne e agli uomini delle forze armate che hanno sempre operato in contesti difficili. La Patria vi sarà sempre riconoscente“.

L’impegno del governo Meloni, sottolinea la premier, è “dare agli italiani una nazione migliore. A volte riusciremo, a volte falliremo, ma state certi che non ci arrenderemo, non indietreggeremo, e non tradiremo le speranze che in noi sono state riposte”.

“C’è emozione e senso di rispetto“, spiega la leader di FdI all’Aula di Montecitorio. Secondo la premier “questi sono momenti di democrazia a cui non dobbiamo mai assuefarci”. E assicura: “Gli elettori hanno scelto il centrodestra e all’interno della coalizione hanno premiato alcune proposte. Manterremo quegli impegni. Sono pronta a fare quello che va fatto, a costo di non essere compresa e rieletta, per rendere il destino dell’Italia più agevole”.

Foto: adnkronos

MELONI: “MENO BUROCRAZIA E REGOLE, SERVE TREGUA FISCALE”

“Il compito di questo Governo sarà di non disturbare chi vuole fare – le parole di Meloni – Abbiamo bisogno di meno regole più chiare per tutti, meno burocrazie, non uno Stato tiranno che frustra le ambizioni dei cittadini”. “Per noi un lavoratore è un lavoratore”, spiega la premier, per i lavoratori autonomi, “spesso trattati come figli di un dio minore”, servono “tutele simili a quelle dei lavoratori dipendenti”. La ricetta del governo Meloni è “una tregua fiscale per consentire a cittadini e imprese in difficoltà, in particolare alle Pmi, di regolarizzare la propria posizione con il fisco”.

ansa

DIRITTI, MELONI: “GOVERNO NON LIMITERÀ LIBERTÀ”

Sul tema dei diritti, la presidente del Consiglio non si sottrae e lancia la sfida alle opposizioni: “Un governo di centrodestra non limiterà mai le libertà di cittadini e imprese: vedremo anche su diritti civili e aborto chi mentiva e diceva la verità in campagna elettorale su quali fossero le nostre reali intenzioni. Combatteremo qualsiasi forma di razzismo, antisemitismo, violenza politica, discriminazione“.

MELONI: “SOSTEGNO AL VALOROSO POPOLO UCRAINO”

Sulla guerra, Meloni garantisce “sostegno al valoroso popolo ucraino che si oppone all’invasione della Federazione russa“. L’Italia andrà in Europa “a testa alta, da Paese fondatore, senza subalternità e senso di inferiorità come ci è parso sia successo in passato”, scandisce la premier. E per quanto riguarda la Nato, Meloni afferma: “L’Italia continuerà a essere partner affidabile dell’Alleanza atlantica“.

ansa

MELONI: “ESSERE PRIMA DONNA PREMIER GRANDE RESPONSABILITÀ”

“Tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle, oggi non può non esserci quello di essere la prima donna capo del governo della nostra nazione”, dice Meloni alla Camera. “Pensare alla responsabilità che ho davanti a tutte le donne che hanno difficoltà ad affermare il loro talento o vedere apprezzato i loro sacrifici quotidiani”. La premier si rivolge “a tutte le donne che hanno costruito le assi che mi consentono di salire e rompere il pesante tetto di cristallo che sta sulle nostre teste”. A tutte le “donne che hanno osato per impeto o per amore”.

MELONI: “SIAMO NEL PIENO DI UNA TEMPESTA, NON SCAPPIAMO”

La presidente del Consiglio aggiunge: “Siamo in un contesto molto complicato, forse il più difficile dal secondo dopoguerra a oggi. Siamo nel pieno di una tempesta, la nostra imbarcazione ha subito danni, gli italiani ci hanno affidato il compito di portare la nave in porto in questa difficilissima traversata. Non ci tiriamo indietro – garantisce Meloni -, consapevoli del macigno che ci stavamo caricando sulle spalle, perché non siamo persone abituate a scappare e perché la nostra imbarcazione, l’Italia, con tutte le sue ammaccature, rimane la più bella del mondo. Un’imbarcazione solida a cui nessuna meta è preclusa”. E alle opposizioni dice: “Sia chiaro che non rinunceremo a riformare l’Italia se ci troveremo di fronte a opposizioni pregiudiziali“.

ansa

MELONI: “INTERROMPIAMO ANOMALIA GOVERNI TECNICI”

“Il mio ringraziamento più sentito va al popolo italiano, che è il titolare della sovranità – dichiara la presidente del Consiglio -. Con il rammarico per i moltissimi che hanno rinunciato a questo diritto e reputano sempre più spesso inutile il proprio voto. Perché pensano che tanto poi si decide nei palazzi e circoli esclusivi. Oggi interrompiamo questa anomalia italiana, dando vita a un governo politico pienamente rappresentativo della volontà degli italiani“.

MELONI: “MAI PROVATO SIMPATIA PER IL FASCISMO”

“A dispetto di quanto sostenuto da alcuni, non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti regimi antidemocratici, fascismo compreso“, garantisce la presidente del Consiglio nel corso del suo discorso programmatico nell’Aula di Montecitorio.

“Ho sempre reputato le leggi razziali del 1938 come il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà la nostra storia per sempre”, prosegue Meloni.

ansa

MELONI: “TAGLIARE CUNEO FISCALE DI ALMENO CINQUE PUNTI”

“Imprese e lavoratori chiedono da tempo, come priorità non rinviabile, la riduzione del cuneo fiscale e contributivo – sottolinea la premier alla Camera – L’eccessivo carico fiscale sul lavoro è uno dei principali ostacoli alla creazione di nuova occupazione e alla competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali”.

“L’obiettivo che ci diamo – aggiunge meloni – è intervenire gradualmente per arrivare a un taglio di almeno cinque punti del cuneo in favore di imprese e lavoratori, per alleggerire il carico fiscale delle prime e aumentare le buste paga dei secondi. E per incentivare le aziende ad assumere, abbiamo in mente un meccanismo fiscale che premi le attività ad alta densità di lavoro. ‘Più assumi, meno paghi‘, lo abbiamo sintetizzato, ma ovviamente questo non deve far venire meno il necessario sostegno all’innovazione tecnologica”.

PENSIONI, MELONI: “NELLA LEGGE DI BILANCIO FLESSIBILITÀ IN USCITA”

“Tutele adeguate vanno riconosciute anche a chi dopo una vita di lavoro va in pensione o vorrebbe andarci – sottolinea Meloni – . Intendiamo facilitare la flessibilità in uscita con meccanismi compatibili con la tenuta del sistema previdenziale, partendo, nel poco tempo a disposizione per la prossima legge di bilancio, dal rinnovo delle misure in scadenza a fine anno. La priorità per il futuro sarà un sistema pensionistico che garantisca anche le giovani generazioni e chi percepirà l’assegno solo in base al regime contributivo”.

Proprio quest’ultimo punto per Meloni è “una bomba sociale che continuiamo a ignorare ma che investirà in futuro milioni di attuali lavoratori, che si ritroveranno con assegni addirittura molto più bassi di quelli già inadeguati che si percepiscono attualmente”.

ansa

MELONI: “FLAT TAX PER PARTITE IVA FINO A 100MILA EURO”

Sulle tasse per Meloni va fatta una “rivoluzione copernicana”, da cui “dovrà nascere un nuovo patto fiscale, che poggerà su tre pilastri. Il primo: ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie attraverso una riforma all’insegna dell’equità; riforma dell’Irpef con progressiva introduzione del quoziente familiare ed estensione della tassa piatta per le partite Iva dagli attuali 65mila euro a 100mila euro di fatturato. E, accanto a questa, introduzione della tassa piatta sull’incremento di reddito rispetto al massimo raggiunto nel triennio precedente: una misura virtuosa, con limitato impatto per le casse dello Stato”. (www.dire.it)