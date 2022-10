Ordinanza sindacale sul Mercato di Zona Scaloria del 1 novembre 2022

MANFREDONIA (FOGGIA), 25/10/2022 – Il Sindaco Premesso che l’art. 34 del regolamento comunale approvato con D.CC. n.115/2009, prevede che

“Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo svolgimento dello stesso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è posticipato al successivo”;

Dato atto che:

durante l’incontro del 14 ottobre u.s. con le Associazioni di categoria è emersa la necessità di consentire lo svolgimento del mercato settimanale di Manfredonia di zona Scaloria si svolga regolarmente nella giornata di martedì 1 novembre 2022, anche se cade nella giornata festiva;

la Confcommercio di Foggia, con nota del 20/10/2022, e la Confesercenti di Foggia, con nota del 19/10/2022 hanno formalizzato tale proposta.

Considerato che:

l’art.12, c.4, lett.D, punto 7 della L.R.P. n.24/2015 dispone che i Comuni determinano le giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati, gli orari di vendita, le varie sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;

con parere n.74808/2013 il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche è regolato sulla base della normativa regionale, rientrando nella potestà dell’ente locale stabilirne limiti e modalità di esercizio;

Rilevato che lo svolgimento anticipato creerebbe danni al regolare svolgimento del mercato per l’indisponibilità di molti operatori impegnati in altri mercati con conseguente assenza degli stessi;

Considerato che la crisi economica in atto relativa all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, potrebbe avere maggiori effetti negativi sulla economia della Città e sui bilanci delle famiglie dei consumatori;

Ritenuto che lo svolgimento del mercato settimanale in una giornata festiva consentirebbe agli operatori commerciali di conseguire indubbi vantaggi in una già precaria situazione economica e, al tempo stesso, permetterebbe ai consumatori di accedere più agevolmente al consueto mercato settimanale proprio in ragione della giornata non lavorativa;

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di incentivare le iniziative economiche di ogni tipologia e di conseguenza accogliere l’istanza pervenuta dalle Associazioni innanzi indicate consentendo lo svolgimento del mercato settimanale in una giornata festiva di martedì 1 novembre 2022;

Vista la Legge R. Puglia n.24/2015 e s.m.i. (c.d. Codice del commercio);

Visto l’art. 50, comma 7 del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

DISPONE

che, in applicazione dell’art.12, c.4, lett.D, punto 7 della L.R.Puglia n.24/2015 il mercato settimanale si svolga regolarmente nella giornata di martedì 1 novembre 2022 dalle ore 6:30 alle ore 14:00.

Gli Organi di Polizia sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ed è trasmessa agli Organi di Polizia e alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della categoria ambulanti.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Bari, ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.

Manfredonia, 25/10/2022

Il Sindaco

F.to Ing. Giovanni Rotice