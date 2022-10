Rifiuti a Foggia, Cislaghi: “Necessarie risposte dai Commissari Straordinari”

Foggia, 25 ottobre 2022 – AMIU Puglia lamenta spesso che non ha potuto fare investimenti nel servizio di igiene urbana e nella raccolta dei rifiuti solidi urbani perché è ancora in attesa, dopo oltre 50 proroghe tecniche, di un contratto di servizio che superi il contratto provvisorio stipulato nel 2013 tra AMIU spa di Bari e il Comune di Foggia contratto. Purtroppo la narrazione che si ha leggendo i documenti è diversa da quella sostenuta da AMIU Puglia.

Il “Contratto di servizio provvisorio in attesa della stipula del contratto di servizio” e stata possibile solo in seguito a Ordinanza n°1 dell’8 gennaio 2013 del Presidente della Regione Nichi Vendola con cui si ordinava alla società AMIU spa di Bari di gestire l’impianto di selezione e biostabilizzazione sito a Passo Breccioso nel Comune di Foggia e, sulla scorta dell’ordinanza del Sindaco di Foggia, di provvedere alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune ivi compreso l’espletazione del servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento) per 180 giorni. L’ordinanza, è precisato nelle premesse del Contratto Provvisorio, avrà efficacia per 180 giorni dalla definizione del contratto di servizio temporaneo per la gestione del servizio di igiene urbana tra Comune e AMIU spa e produrrà effetti per il termine massimo di 180 giorni da quel momento. La stesura del Contratto di servizio Provvisorio è stata fatta il 29 gennaio 2013 e da quel momento partivano i 180 giorni come meglio precisato all’articolo 8 del Contratto Provvisorio, durata del contratto, “il presente contratto avrà efficacia dal 01/02/2013 al 31/07/2013 fatta salva l’eventuale proroga dell’affidamento disposta con ordinanza presidenziale (ovvero dal Presidente della Regione).

Nel Contratto di servizio Provvisorio NON sono previsti investimenti se non la normale manutenzione di quanto affidato a AMIU spa di Bari come disposto dall’articolo 6 del Contratto.

Chiariti questi punti, durata del Contratto provvisorio e che a AMIU spa non sono stati chiesti investimenti, resta da appurare se AMIU Puglia spa, subentrata a AMIU spa, abbia o meno ottemperato a quanto prescritto nel contratto prorogato per 9 anni e 9 mesi come da articolo 1 dello stesso (oggetto del contratto).

Si può dire che AMIU Puglia ha ottemperato al punto 1, gestione dell’impianto di biostabilizzazione di Passo Breccioso precisando che all’epoca trattava solamente i rifiuti di Foggia e, quindi, il personale di AMIU impiegato, circa 22 persone, poteva essere a carico del Contratto di servizio ma quando poi è stato disposto il suo utilizzo per altri Comuni impiegando altro personale, circa 42 persone, c’è da capire a chi sono rimasti in capo le spese del personale visto che il conferimento è a “titolo oneroso” e genera utili.

Problemi ci sono per il punto 2 perché l’impianto di multiselezione delle frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata non è mai entrato in funzione e delle macchine esistenti da riparare non si ha più notizia, restano solo le parti di capannone inutilizzate adibite allo scopo.

Soddisfatto il punto 3 che stabilisce il trasporto agli impianti di bacino per il trattamento dei rifiuti.

Qualche problema c’è con il punto 4, raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati, in particolar modo perché se si raccolgono carta/cartone, plastica e vetro, qualche problema c’è per abiti usati, legno, olio vegetale, ecc. visto che per oli usati e legno non si ha notizia di dove conferirli e i contenitori per gli abiti usati sono scomparsi da molti e molti anni.

Interessante quanto disposto dall’articolo 5 che dispone la raccolta dei rifiuti urbani presso le utenze commerciali, al pari dell’articolo 7 per gli imballaggi cellulosici (cartoni) stipulando una convenzione (onerosa?) per le quote eccedenti l’ammissibilità dei rifiuti. Interessante perché dovrebbe comportare entrate aggiuntive per AMIU Puglia, di cui siamo soci di minoranza, con i ristori connessi.

Diamo per buono il servizio previsto dagli articoli 6, 9 e 10 di spazzamento e lavaggio di vie, piazze e marciapiedi anche se resta da capire se il Comune ha elaborato il piano previsto che non si riesce a recuperare, problema mio sicuramente, dal sito del comune.

Sul punto 11, raccolta dei RAEE, ho espresso perplessità alla Corte dei Conti regionale perché il servizio è stato appaltato in parte alla piattaforma CONAI Puglia Recupero a titolo oneroso per il Comune

Sul punto 12, lavaggio periodico dei cassonetti, prendiamo per buono quanto asserito da AMIU Puglia, ossia che fa il trattamento enzimatico, ma sarebbe utile che fornisse la prova del puntuale servizio con il programma dello stesso perché igienizzare 800 cassonetti ogni due mesi vuol dire trattare circa 15 cassonetti stradali al giorno per 6 giorni a settimana, farlo ogni mese da giugno a settembre vuol dire trattarne circa 30 al giorno.

L’osservanza del punto 13, la pulizia dei suoli urbani con rimozione dei rifiuti urbani abusivamente abbandonati con frequenza giornaliera dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, evitare che a fianco dei cassonetti restino rifiuti abbandonati per giorni e giorni come lo spazzamento previsto dall’articolo 14 dovrebbe consegnarci strade e marciapiedi liberi da carte e altri rifiuti. Sullo stesso argomento l’articolo 26 che prevede la rimozione dei rifiuti abbandonati e la pulizia delle aree soggette scarico abusivo di materiali dovrebbe evitare situazioni come quelle segnalate in via Sprecacenere dove, tra l’altro, giace inutilizzato i Centro Comunale per la Raccolta dei rifiuti costato 220.000 euro.

Qualche “perplessità” sorge sull’osservanza degli articoli 16 (diserbo stradale meccanico e chimico) e 19 (la pulizia e il diserbo meccanico delle aree a verde attrezzate e non attrezzate e delle aree pubbliche incolte) perché questo servizio è offerto a titolo oneroso, almeno in parte, anche da chi si occupa del verde pubblico.

Dando per soddisfatti gli altri punti del contratto restano perplessità relative al punto 30 dove è prevista la raccolta dei rifiuti con la stessa frequenza del centro città e l’igienizzazione dell’intera area con frequenza mensile perché dare dignità a chi vive emarginato è il primo passo per porre fine alla emarginazione con conseguente contrasto alla devianza sociale.

Cari Commissari Straordinari, egregi Dirigenti di AMIU, ribadisco che nel contratto di servizio Provvisorio non vi è alcun obbligo di fare investimenti ma solamente di svolgere un servizio del tutto normale magari sostituendo i cassonetti stradali che si sono deteriorati o che sono arrivati alla fine prevista delle certificazioni e mi riferisco ai cassonetti privi di copertura o a quelli acquistati più di 20 anni fa e ancora in uso. A tale proposito all’articolo 19, obblighi di fine contratto, è previso al punto 4 che “il Comune si impegna a inserire nel bando di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana al nuovo gestore l’obbligo di acquistare automezzi e attrezzature e cassonetti, al valore residuo contabile”.

Cari Commissari Straordinari volete chiedere a AMIU spa perché non è mai entrata in funzione l’area adibita alla selezione della raccolta differenziata dei rifiuti nonostante il più volte promesso “impianto REMAT” in sostituzione del vecchio impianto di multiselezione danneggiato da un incendio e oggetto di perizia richiesta dal Sindaco Mongelli, perizia nella vostra disponibilità e che sarebbe il caso di rendere pubblica.

Cari Commissari Straordinari volete chiedere a AMIU Puglia perché non ha assunto il personale andato in pensione visto che il “Contratto Provvisorio” prevede che vi sia l’elenco del personale, delle mansioni a cui è adibito e delle qualifiche attribuite il cui costo è compreso nel contratto stesso. In caso di cessazione del servizio questo personale passerà a chi si aggiudicherà il servizio stesso.

Cari Commissari volete chiedere a AMIU Puglia e ai dirigenti comunali perché non c’è traccia della carta dei servizi, espressamente prevista dall’articolo 23 del contratto, in cui dovrebbero essere stabiliti i requisiti minimi del servizio?

Cari Commissari Straordinari ci volete dire quante volte avete sentito AGER per capire quali siano i problemi che troppo spesso causano l’accumulo dei rifiuti nella nostra città e se avete mai chiesto quanti siano i rifiuti conferiti all’impianto di biostabilizzazione nostro, perché di proprietà del Comune da parte di AMIU Puglia e quanti provenienti da altri Comuni? Avete mai chiesto se i disagi derivanti dai rallentamenti dei conferimenti all’inceneritore di Borgo Tressanti siano stati equamente ripartiti tra i Comuni che conferiscono a Passo breccioso e quelli provenienti da “altri” comuni pugliesi?

Cari Commissari Straordinari le domande che vi pongo, e che contestualmente pongo al Prefetto e al Procuratore della Repubblica, sono le domande che ogni “cittadino informato sui fatti” si pone a cui voi dovreste dare risposta sempre che vi consideriate parte della città.

A cura di

F. Giorgio Cislaghi,

Delegato per le tematiche ambientali delle ACLI provinciali di Foggia

E cittadino residente a Foggia