Turismo sulle Alpi italo svizzere: il bilancio di un’estate difficile

Le catene montuose che si trovano al confine tra l’Italia e la Svizzera sono forse tra le più belle al mondo. Per la loro conformazione, posizione e eccellenza nella qualità delle strutture destinate al turismo e alle escursioni, le Alpi italo svizzere sono talmente rinomate da non aver certo bisogno di presentazioni. Il profilo maestoso del Cervino è il simbolo di questa zona, che vanta alcune fra le più famose stazioni sciistiche del mondo.

Destinazione tra le più ricercate nel periodo invernale, le Alpi sono perfette anche per un piacevole soggiorno di vacanza anche durante la bella stagione. Nell’estate appena trascorsa, a causa di condizioni climatiche che sembrano essere una diretta conseguenza del riscaldamento globale, ma più che altro per la negligenza delle persone, abbiamo però assistito a tragedie annunciate che hanno coinvolto numerosi escursionisti. Finora, secondo le stime del Club Alpino Svizzero (CAS), le vittime sono ben 40 sul solo territorio elvetico.

==Perché i turisti scelgono la montagna==

La montagna è da sempre sinonimo di avventura e di esperienze a contatto con la natura, ma allo stesso tempo è di forte richiamo anche per chi sceglie una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Grazie a resort che offrono ogni tipo di comodità, è possibile trascorrere un periodo all’insegna del più totale riposo, svolgendo le proprie attività preferite.

Chi ama il gioco d’azzardo, ad esempio, può semplicemente godersi il panorama e respirare l’aria frizzante di montagna mentre si collega a un casinò online in Svizzera dalla terrazza del suo albergo. La cucina locale offre piatti tipici, vini e liquori di prima qualità. Durante la stagione turistica, vengono organizzate numerose manifestazioni di carattere culturale, come concerti e spettacoli teatrali. Inoltre, sono la destinazione perfetta anche per le famiglie con bambini al seguito. Insomma, le Alpi a cavallo tra l’Italia e la Svizzera offrono una soluzione alternativa alle più tradizionali vacanze al mare.

==Cos’è successo nell’estate 2022==

I fatti di cronaca che sono rimbalzati sulle testate nazionali e straniere hanno a che fare con incidenti che si sono verificati su tutto l’arco alpino. In Svizzera, in particolare, i numeri sono purtroppo da record. Oltre alle decine di vittime, il CAS ha dichiarato che gli interventi per il salvataggio di escursionisti in difficoltà ha superato le 2000 unità. Gli incidenti si sono verificati lungo tutto l’arco alpino, anche se si è riscontrata una maggiore concentrazione sul massiccio del Pilatus e l’Alpstein.

Tra le cause più comuni delle tragedie che si consumano in montagna, alle quali spesso familiari e amici assistono con totale impotenza, vi sono le cadute accidentali, così come anche smottamenti o frane. In alta montagna, sono sempre più frequenti le valanghe e i rischi connessi all’innalzamento delle temperature, che sopra i 4.500 non sono scese sotto lo zero per diverse settimane. Ciò ha portato alcuni ghiacciai ad arretrare di molti decine di metri, complici le scarse nevicate che li espongono al sole.

==Una vacanza in completa sicurezza==

Quando la natura si mostra in tutta la sua meraviglia e potenza, bisogna considerare anche gli eventuali pericoli a cui possono andare incontro gli escursionisti. La prima regola da seguire si può riassumere in una sola parola: “rispetto”. In altre parole, non si devono assolutamente sottovalutare i pericoli e l’imprevedibilità delle zone montane. Soprattutto in alta quota e in determinati periodi dell’anno, un cielo azzurro può rapidamente riempirsi di nuvole, scatenando un temporale che può far scendere la temperatura di molti gradi anche durante il giorno.

Anche le più semplici passeggiate devono essere affrontate con un abbigliamento e un equipaggiamento adeguato. Chi si vuole avventurare in quota dovrebbe sempre controllare i bollettini meteo e informarsi in modo corretto sulle effettive condizioni del percorso e la sua durata. È inutile dire che, sui tratti più difficili, l’assistenza di una guida è fondamentale, anche per chi ha una discreta esperienza. Affrontare una qualsiasi spedizione in montagna, anche se solo di poche ore, può essere pericoloso e, come abbiamo visto, in alcuni casi addirittura fatale. Soprattutto in alta quota, non è permesso sottovalutare i rischi di un improvviso cambio di condizioni meteo o di un’inaspettata difficoltà sul percorso. (NOTA STAMPA).