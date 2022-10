Tutto ciò che devi sapere su un termistore

Un termistore è un resistore termosensibile che mostra una variazione precisa e prevedibile della resistenza proporzionale a piccole variazioni della temperatura corporea. Quanto cambierà la sua resistenza dipende dalla sua composizione unica. I termistori fanno parte di un gruppo più ampio di componenti passivi. E a differenza delle loro controparti a componenti attivi, i dispositivi passivi non sono in grado di fornire guadagno di potenza o amplificazione a un circuito.

Storia del termistore

Michael Faraday, uno scienziato inglese, scoprì per la prima volta il concetto di termistori nel 1833 mentre riferiva sul comportamento dei semiconduttori del solfuro d’argento. Attraverso la sua ricerca, ha notato che la resistenza ai solfuri d’argento diminuiva all’aumentare della temperatura. Questa scoperta avrebbe poi portato alla produzione commerciale di termistori negli anni ’30, quando Samuel Ruben inventò il primo termistore commerciale. Da allora, la tecnologia è migliorata; spianare la strada al miglioramento dei processi di produzione; insieme alla disponibilità di materiale di qualità superiore.

Come vengono utilizzati i termistori

Il controllo preciso della temperatura è un aspetto cruciale di molti processi produttivi. La precisione e l’accuratezza del controllo della temperatura possono determinare il successo o il fallimento di un’applicazione. Nella maggior parte dei casi, i termistori sono il fulcro di qualsiasi dispositivo di misurazione della temperatura a causa del loro costo e della loro precisione.

Ovunque e ogni volta che è necessario misurare la temperatura, che si tratti di applicazioni industriali o di cucina casalinga, un termistore viene utilizzato per determinare, controllare e monitorare la temperatura. Un uso comune per i termistori è come parte di un sistema HVAC, che sono responsabili del supporto termico e del flusso d'aria.

Come con qualsiasi resistore, un termistore resiste alla corrente elettrica. Tuttavia, a differenza di un resistore, i termistori influenzano la corrente elettrica a seconda della temperatura. La resistenza di un termistore alla corrente elettrica cambia in base a una variazione della temperatura. Le varie varietà di termistori funzionano tutte utilizzando lo stesso principio per quanto riguarda le fluttuazioni di temperatura.

Le due categorie generali di termistori sono il coefficiente di temperatura negativo (NTC) e il coefficiente di temperatura positivo (PTC) con la versione NTC che è il tipo più comunemente usato.

