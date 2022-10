Valente: “L’amministrazione del fare (selfie) che si prende i meriti altrui”

Intanto si pubblicano con enfasi post di semafori funzionanti, strade rifatte da chi da contratto doveva rifarle , marciapedi puliti da idropulitrici che l’ASE ha sempre usato (specialmente in periodo di pandemia), potature e sfalci dell’erba mai interrotti (tanto da far meritare agli addetti del verde un encomio persino dai Commissari straordinari), ecc ecc.

E quando l’opposizione fa opposizione per cercare di dare una sferzata ad una città dormiente, si viene attaccati con una ferocia tale che sembra di venire catapultati in un’arena per essere sbranati dai leoni (da tastiera). Una cosa è comunque inoppugnabile: ad un anno di distanza l’amministrazione del fare (selfie) non ha ancora portato una sola tangibile novità in questa città”.