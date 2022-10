Vieste candidata a Comune Europeo dello Sport: ospite d’eccezione Mister Zeman

Vieste (Fg), 25 ottobre 2022 – Vieste Comune Europeo dello Sport per il 2025. La candidatura della città garganica sarà presentata venerdì 28 ottobre alle ore 11,30 presso l’aula consiliare del Municipio, alla presenza del presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli e del coordinatore della candidatura Stefano Ridi (Società Promo&Media). Alla conferenza, presieduta dal sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, e dall’assessore allo Sport, Dario Carlino, prenderanno parte tutti i sindaci del Gargano, i presidenti regionale e provinciale del Coni ed i vertici della fondazione “Capitanata per lo Sport” che è partner ufficiale del comune in questo percorso.

Sono stati invitati anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il vice presidente Raffaele Piemontese che ha garantito la sua presenza.

Promosso dalla delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, il riconoscimento mira a promuovere i valori olimpici universali a livello municipale. Per l’assegnazione del titolo, vengono ammessi solamente 4 comuni su un massimo di 8 candidature presentabili. L’obiettivo è quello di promuovere lo sport tra i cittadini dell’Unione Europea, in particolare verso i bambini, gli anziani, i disabili. ACES Europe cerca anche di promuovere l’iniziativa privata e pubblica a sostegno dello sport, non solo dal punto di vista professionale, ma come strumento di coesione sociale e di miglioramento della salute e della qualità della vita dei cittadini.

Alla conferenza stampa di presentazione prenderà parte anche l’allenatore di calcio Zdenek Zeman che onorerà con la sua presenza i lavori di una giornata che segnerà la storia della città di Vieste.