Casa Sollievo: in verde le colonne monumentali per la giornata mondiale della patologia malformativa

Oggi, 25 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Spina Bifida e dell’Idrocefalo, l’ingresso monumentale dell’IRCCS Casa Sollievo è adornato con due colonne rivestite di verde, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malformazioni congenite che possono insorgere durante la gravidanza e che comportano complicazioni fisiche e neurologiche. È fondamentale sottolineare l’importanza dell’assunzione di Acido Folico durante la gestazione per prevenire tali patologie.