Caserta: ragazza denuncia violenza sessuale, il padre ha un infarto

Un uomo ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in ospedale con la figlia, che aveva appena denunciato uno stupro. L’episodio è avvenuto nel Casertano: la giovane, di poco meno di trent’anni, si era recata in ospedale per sottoporsi a esami medici dopo aver presentato la denuncia. Il padre, in attesa dei risultati, ha avuto un malore, presumibilmente un infarto, ed è stato subito ricoverato. Le sue condizioni sono gravi e attualmente è sotto stretto monitoraggio.

La giovane era andata in ospedale per accertamenti legati alla denuncia di stupro fatta presso il commissariato. L’uomo, che l’ha accompagnata, è stato colpito dal malore mentre attendeva notizie sugli esami. Al momento, il racconto della ragazza è in fase di analisi da parte delle forze dell’ordine, che stanno gestendo le indagini relative alla vicenda.

Lo riporta FanPage.