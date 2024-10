Cerignola, l’iniziativa solidale a favore delle famiglie di Samuel, Gaetano e Michele

Di fronte a tragedie immani come quella che ha colpito la comunità foggiana, ancora sconvolta dalla morte di tre giovanissimi tifosi del Foggia Calcio, deceduti in seguito ad un incidente stradale mentre tornavano da una trasferta della loro squadra del cuore, non esiste distinzione di colori o fede calcistica. Piuttosto, è la passione condivisa per lo sport che unisce e supera ogni barriera e pregiudizio. Lo dimostra l’iniziativa solidale che il Club Ultras Cerignola 1984 ha deciso di promuovere per aiutare le famiglie di Samuel, Gaetano e Michele e dimostrare vicinanza agli Ultras Foggia.

In occasione della partita di sabato 26 Ottobre ore 17.30, gli Ultras 1984 saranno presenti in tutti i settori dello stadio Monterisi per la raccolta fondi da destinare alle famiglie dei tre giovanissimi Ultras deceduti in un incidente al ritorno dalla trasferta a cui avevano partecipato per sostenere la loro squadra, il Foggia. “Questo è il momento di fare un gesto concreto”: è l’appello che gli Ultras Cerignola stanno facendo girare in previsione della partita di domani.

Tra i commenti pubblicati sui social ci sono alcuni tifosi che auspicano, un giorno, di vedere giocare le due squadre in campo con la presenza delle rispettive tifoserie, e che la rivalità possa finire quanto prima. “Piccole tifoserie sono capaci di fare grandi gesti”, si legge in un altro commento. Ed un pensiero va ai due giovani ancora ricoverati in ospedale, con l’augurio che possano tornare presto a casa.

Lo riporta cerignolaviva.it