Crisi idrica: per AQP situazione non ancora estrema, ma preoccupa l'assenza di pioggie - Diga di Occhito, Immagine d'archivio

Girolamo Vitucci, direttore dell’Approvvigionamento Idrico di Acquedotto Pugliese, ha avvertito: “Fortunatamente non siamo ancora in una situazione estrema, ma se nelle prossime settimane non dovesse piovere, il problema diventerà più serio”.

La crisi idrica colpisce da tempo l’intera Puglia, e i disagi aumentano anche nella provincia di Foggia. La diga di Occhito, che fornisce acqua potabile all’intera Capitanata, ha raggiunto livelli storicamente bassi e l’assenza di piogge in questo caldo autunno potrebbe aggravare la situazione.

Per far fronte a questa persistente siccità che sta causando disservizi in molte aree del Sud Italia e minaccia la disponibilità idrica in Puglia, Acquedotto Pugliese ha implementato nuove misure. Nonostante i progressi tecnologici e le iniziative di risparmio adottate negli ultimi anni, le scarse precipitazioni e le temperature elevate nelle zone di approvvigionamento continuano a ridurre la disponibilità di acqua.

Per preservare le risorse idriche e ridurre il rischio di ulteriori restrizioni, AQP ha già avviato la riduzione della pressione su tutta la rete, inclusa quella del Foggiano. Vitucci spiega che questa decisione è necessaria: “Siamo costretti a ridurre la pressione, il che comporterà disagi, soprattutto per chi abita ai piani alti e per coloro che non hanno un’autoclave”.

Inoltre, Acquedotto Pugliese sottolinea l’importanza di razionalizzare i consumi e di evitare usi non prioritari dell’acqua: “Usate l’acqua con parsimonia”.

Lo riporta ReteGargano.