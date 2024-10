Foggia: ciclista investito da una Fiat Panda

Grave incidente stradale all’incrocio tra via Menichella e via Rovelli, a Foggia, dove un ciclista è stato investito da una Fiat Panda. Le dinamiche dello scontro non sono ancora del tutto chiare, ma secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe travolto l’uomo in bicicletta mentre attraversava l’incrocio, colpendolo violentemente e facendolo cadere rovinosamente a terra.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ciclista in ospedale in codice rosso, a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Le sue condizioni non sono state ancora rese note e si attendono aggiornamenti da parte dell’ospedale sulle sue possibilità di recupero. Oltre all’ambulanza, anche la Polizia Locale è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, delimitando l’area per permettere i rilievi e gestire il traffico. Gli agenti stanno procedendo con i rilievi per chiarire con precisione le cause dello scontro e valutare eventuali responsabilità.

Secondo i residenti della zona, l’incrocio tra via Menichella e via Rovelli è noto per la sua pericolosità, con frequenti segnalazioni di incidenti simili. La comunità locale chiede ormai da tempo l’adozione di misure di sicurezza più stringenti, come l’installazione di semafori o la realizzazione di dissuasori di velocità per evitare ulteriori tragedie. L’incidente ha riportato l’attenzione pubblica sul tema della sicurezza stradale a Foggia, sollevando nuovamente il dibattito sulla necessità di interventi strutturali per proteggere pedoni e ciclisti, spesso vittime di gravi incidenti in questa zona urbana trafficata.