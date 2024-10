Foggia: è scontro tra Comune e genitori sul servizio mensa

Ieri pomeriggio si è tenuta la riunione della Commissione mensa del Comune di Foggia, convocata con urgenza a causa di alcune criticità emerse nei giorni scorsi.

Istituita nel 2022 dall’assessore all’Istruzione Domenico Di Molfetta, la commissione è composta da dirigenti scolastici, docenti referenti, rappresentanti dei genitori, un rappresentante della Ladisa e un membro del Servizio Pubblica Istruzione. Si riunisce regolarmente per monitorare il servizio di refezione scolastica.

I membri della commissione hanno a disposizione moduli per segnalare immediatamente eventuali problemi a Ladisa e al Comune. Dopo meno di dieci giorni dall’inizio del servizio, sono già arrivate le prime lamentele da parte dei genitori riguardo alla qualità dei pasti, segnalate anche dal consigliere comunale d’opposizione Giuseppe Mainiero, il quale ha esortato l’assessore a intervenire tempestivamente.

Secondo le segnalazioni, i bambini sembrano rifiutare gran parte del menu, e le famiglie non notano significative migliorie rispetto al passato. In particolare, i genitori hanno descritto piatti troppo salati, freddi o con frutta eccessivamente matura. In un caso, è stato segnalato un odore sgradevole da un piatto di pesce. La commissione ha prontamente riferito queste preoccupazioni.

L’assessore, dopo aver esaminato la documentazione, ha sottolineato che la Asl stava effettuando controlli proprio quel giorno e non ha riscontrato irregolarità. Ha minimizzato l’accaduto, spiegando che “su 1.700 pasti, può capitare che una mela sia ammaccata”, e ha invitato i genitori a non allarmarsi, garantendo che il cibo è stato testato.

Durante la riunione, la commissione ha esaminato le criticità riscontrate. Di Molfetta ha ricordato che quest’anno si è iniziato con largo anticipo e ha introdotto un nuovo sistema, come le monoporzioni, sottolineando che ci vuole tempo per affinare il meccanismo e che la commissione è unita nel suo operato.

Tra quindici giorni sarà inaugurato un nuovo centro cottura, definito “uno dei più all’avanguardia”, con l’obiettivo di garantire un’offerta a chilometro zero.

Ladisa è l’unico operatore che ha risposto alla manifestazione d’interesse per il servizio di refezione scolastica destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie, oltre alla fornitura di alimenti per l’asilo nido comunale ‘Tommy Onofri’. La commissione ha la facoltà di accedere ai locali di ristorazione per verificare l’adeguatezza del servizio.

