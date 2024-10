L’avvocato Addolorata Paolillo è stata nominata commissario della Fondazione Opera Pia Lorenzo Scillitani di Foggia. La nomina, effettuata con decreto del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano il 17 ottobre, sostituisce Domenico Di Molfetta, attuale assessore all’Istruzione e allo Sport del Comune di Foggia, che si era dimesso quasi un anno fa, il 23 novembre 2023.

L’indicazione per Paolillo proviene dal movimento Con, legato agli emilianisti. Durante le recenti elezioni comunali di ottobre, Paolillo era candidata nella lista ‘Con Foggia’, ottenendo 218 preferenze.

Nel 2022, con la scadenza del mandato dell’ultimo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, i commissari straordinari del Comune di Foggia non hanno nominato i membri di loro competenza. A gennaio 2023, hanno delegato al presidente ogni decisione. Nel mese di agosto dello stesso anno, il presidente ha nominato Domenico Di Molfetta come commissario, che ha poi rinunciato all’incarico dopo soli tre mesi.

Dal decreto di nomina emerge che a marzo 2023 la Regione Puglia aveva sollecitato il Comune di Foggia a designare i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L’atto avverte che il ritardo nella ricostituzione del Cda potrebbe danneggiare gravemente la Fondazione.

Pertanto, è stata decisa la nomina di un nuovo commissario per la gestione temporanea della Fondazione, che durerà al massimo sei mesi, a meno che non venga concluso prima il procedimento per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione con le designazioni dei soggetti competenti.

Secondo lo statuto, il Cda è composto da cinque membri: due nominati dal Consiglio comunale (uno dei quali deve rappresentare la minoranza), due dalla Regione Puglia e uno dall’Arcidiocesi.

La vacanza delle ultime settimane ha contribuito a ritardare gli interventi di manutenzione nell’immobile di via Scillitani, dove risiedono anche alcune famiglie recentemente intimato a lasciare gli alloggi, una situazione discussa un mese fa in Commissione Ambiente e Territorio.

Lo riporta FoggiaToday.