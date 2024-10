Foggia: gli ultras rossoneri non torneranno al Viviani di Potenza

Domenica 27 ottobre, per la partita Sorrento-Foggia delle ore 17:30, gli ultras del Foggia hanno deciso di non fare ritorno al Viviani – lo stadio di Potenza, sede temporanea delle gare casalinghe del Sorrento – in segno di lutto per la recente tragedia che ha colpito la comunità foggiana con la perdita dei tre giovani tifosi Gaetano, Michele e Samuel.