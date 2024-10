Un regalo senza tempo, pensato per illuminare il Natale 2025: così Renzo Arbore, icona della musica e della televisione italiana, ha scelto di onorare la sua terra d’origine. Nasce a Foggia il progetto «Casa Arbore», con cui l’artista dona la sua preziosa collezione di modernariato, la sua ampia biblioteca e molto altro alla Provincia di Foggia e alla Regione Puglia.

«Devo tutto a Foggia – ha affermato Arbore in un’intervista – è stata la mia palestra di vita, il luogo da cui ho appreso il sorriso, l’ironia e, soprattutto, la musica». L’idea iniziale prevedeva l’allestimento a Palazzo Dogana, ma per evitare di compromettere gli spazi della galleria d’arte, si è optato per una sede più simbolica: il Museo di Storia Naturale in viale Di Vittorio.

Un percorso su tre piani

L’esposizione si estenderà su tre livelli, per un totale di 1.200 mq. Il piano terra sarà interamente dedicato ai cimeli di Arbore: dai dischi agli abiti di scena, dagli strumenti musicali a una fedele riproduzione del suo salotto, con una tavola apparecchiata come se fosse a casa sua. Saranno disponibili contenuti interattivi, e i visitatori potranno consultare l’archivio radiofonico e televisivo dell’artista grazie alla collaborazione con la Rai.

Il secondo piano sarà un vero paradiso per musicisti e appassionati: si potranno provare strumenti, registrare podcast o web radio e partecipare a laboratori musicali, tutto gratuitamente. Le scuole e i giovani della zona potranno vivere e condividere la musica in un ambiente coinvolgente e creativo. Il progetto prevede anche uno spazio esterno per eventi e proiezioni, mentre una palazzina adiacente ospiterà un auditorium destinato a spettacoli e manifestazioni culturali.

Inaugurazione a Natale 2025

I lavori di ristrutturazione dell’edificio sono già in corso, con una prima fase prevista per il completamento entro dicembre. Successivamente inizierà l’allestimento degli spazi, finanziato con 700 mila euro dalla Regione Puglia. L’inaugurazione è prevista per il Natale 2025, quando «Casa Arbore» aprirà finalmente le porte a tutti, celebrando così un’importante eredità culturale e musicale italiana.

