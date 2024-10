La notizia era nell’aria, ora è diventata ufficiale. Luigi Troiano, direttore dell’unità operativa complessa di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana (Brindisi), dopo appena cinque mesi di lavoro, ha gettato la spugna. Il primario, assunto a tempo indeterminato il 6 maggio di quest’anno, ha rassegnato le sue dimissioni.

La direzione dell’Asl di Brindisi ha preso formalmente atto delle dimissioni volontarie dal servizio procedendo alla risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dall’1 novembre prossimo. L’incolpevole primario, 56 anni, originario di Monte Sant’Angelo (Foggia), in assenza di ricoveri e di nascite, si è limitato in questi pochissimi mesi alle sole prestazioni ambulatoriali e interventi di piccola entità. Il punto nascite è chiuso dall’aprile 2023 con tutti i disagi del caso. Non è del resto la prima “fuga” che si registra in questo reparto. Lo scorso anno il “Camberlingo” perse due ginecologi, dimessisi dal lavoro dopo aver vinto un concorso in altra Asl pugliese.

Il primario Troiano che ha operato nel Veneto, dove probabilmente farà nuovamente ritorno, con all’attivo diverse missioni umanitarie in Sierra Leone e Kenya aveva ricevuto un compito non facile, quello di riorganizzare il reparto. Un reparto che ha continuato e continua a funzionare in minima parte, anzi per dirla tutta, si tratta di un reparto “quasi” fantasma. Paradossi della sanità brindisina, pugliese più in generale. Il punto nascite del “Camberlingo” è infatti chiuso dalla metà di aprile dello scorso anno.

Una sospensione temporanea del servizio a causa della mancanza di personale, fu detto all’epoca dalla direzione dell’Asl e dai vertici a livello regionale. Nel frattempo si sono susseguiti proclami, anche da parte del presidente Michele Emiliano e dell’allora assessore alla Sanità Rocco Palese, sull’imminente riapertura del reparto nascite: prima entro giugno 2023, poi in estate 2023 e poi entro il 31 dicembre 2023 e, si sperava, sul finire di quest’anno. Il reparto è sempre ridotto però all’ osso. Attualmente conta cinque medici più il primario che rimarrà in servizio fino al 31 ottobre, un numero insufficiente per far riaprire il punto nascite.