Gino Lisa: da Foggia si volerà a Venezia ogni ogni lunedì e giovedì

A partire dal 25 novembre, Lumiwings lancerà una nuova rotta dall’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia verso l’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia. Questa tratta avrà una frequenza di due voli a settimana, ogni lunedì e giovedì. Con l’aggiunta di Venezia, che si unisce ai voli già esistenti per Milano, Bergamo e Torino, si completa l’offerta di collegamenti verso il nord Italia e le relative aree di interesse.

Ecco il nuovo orario a partire dal 25 novembre:

Lunedì

FOGGIA 18:30 – VENEZIA 19:45

VENEZIA 20:30 – FOGGIA 21:45

Giovedì

FOGGIA 14:00 – VENEZIA 15:15

VENEZIA 16:00 – FOGGIA 17:15

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova e significativa programmazione per l’Aeroporto di Foggia,” ha commentato Dimitrios Kremiotis, manager di Lumiwings. “Con il volo per Venezia, ampliamo il servizio dall’aeroporto Gino Lisa, rispondendo così alla forte domanda dei passeggeri.”

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha dichiarato: “L’introduzione del collegamento per Venezia arricchisce ulteriormente la nostra offerta di destinazioni. Insieme a Lumiwings e alla Regione Puglia, stiamo lavorando per la ‘rinascita’ dell’aeroporto Gino Lisa. Venezia, oltre alla sua straordinaria bellezza, è uno dei principali aeroporti italiani per traffico passeggeri e collegamenti internazionali. Inoltre, il nord-est rappresenta storicamente un mercato significativo per la Puglia e il Gargano, il che potrà certamente favorire il successo di questo collegamento. Desidero sottolineare la nostra forte collaborazione con il vettore per il rilancio dello scalo, e siamo fiduciosi che questo lavoro porterà presto nuove opportunità per la comunità dauna e pugliese.”

Il vice presidente e assessore al Bilancio e alle Infrastrutture della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha affermato: “La nuova tratta Foggia-Venezia rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione di Foggia, della Capitanata e delle province limitrofe con i principali snodi nazionali e internazionali. Collegare Foggia all’aeroporto Marco Polo di Venezia, il quarto più trafficato d’Italia, è una grande opportunità. Lo scalo veneziano non solo offre oltre 1.000 collegamenti settimanali, ma è anche una porta d’accesso fondamentale per il turismo e il commercio intercontinentale.”

Infine, l’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, ha commentato: “Il nuovo collegamento del lunedì e giovedì tra Foggia e Venezia, operato da Lumiwings dal 25 novembre, dimostra il nostro impegno, insieme ad Aeroporti di Puglia, nell’investire nell’Aeroporto Gino Lisa e nel creare sempre più opportunità di crescita per il territorio, facilitando i collegamenti con le principali città del nord Italia. Questo impegno è sostenuto dalla Regione Puglia.”

Lo riporta oraquadra.info.