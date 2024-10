Valentina Sergi, una giovane pallavolista di 33 anni originaria di Torre San Giovanni, marina di Ugento, è venuta a mancare nelle scorse ore a causa di un malore improvviso mentre faceva la doccia. Valentina giocava per l’Astra Volley di Presicce-Acquarica ed era ben conosciuta nel panorama pallavolistico salentino. Oltre alla sua carriera sportiva, era anche imprenditrice e gestiva una gelateria, il Caffè Teatro, a Ugento.

La notizia della sua morte ha lasciato amici, colleghi e conoscenti increduli e affranti, creando un clima di sgomento e tristezza.

L’Astra Volley ha espresso il proprio cordoglio con un toccante messaggio: “Era difficile non volerti bene. Bella e solare, il tuo sorriso era contagioso e vogliamo ricordarti così… ci mancherai! Ciao Vale. RIP”. Anche altre società di pallavolo del Salento, come il Cutrofiano Volley, hanno voluto rendere omaggio a Valentina: “Addio Valentina, ci piace ricordarti con il tuo sorriso dirompente e la tua carica di allegria. Oggi è un giorno triste, una vita spezzata troppo presto e incomprensibilmente. Siamo vicini alla tua famiglia, ai tuoi amici e alla società Astra Volley, tutti sgomenti di fronte a questa notizia. Ci piace pensare che continuerai a giocare su altri campi, coltivando la tua passione con impegno e spensieratezza; ogni partita sarà un pensiero per te”.

