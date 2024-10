Manfredonia, 25 ottobre 2024 – Oggi, presso la sede del Comune di Manfredonia, si è tenuta la presentazione ufficiale dei cinque nuovi autobus a metano, destinati a potenziare e rendere più sostenibile il trasporto pubblico locale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui Debora Ciliento, assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, l’assessore comunale ai Trasporti, Francesco Schiavone, e Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.

L’incontro, tenutosi nella storica sede del Comune in piazza del Popolo, ha rappresentato un momento significativo per la città di Manfredonia e per la mobilità della regione Puglia. L’assessore Ciliento ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa come parte di un più ampio programma regionale volto alla riduzione delle emissioni inquinanti e al miglioramento dell’efficienza del trasporto pubblico.

“Questi nuovi autobus a metano sono una risposta concreta alle esigenze di mobilità sostenibile di Manfredonia e rappresentano un ulteriore passo verso un sistema di trasporti più green e vicino ai cittadini,” ha dichiarato l’assessore Ciliento.

Anche il sindaco La Marca ha evidenziato l’impatto positivo che i nuovi mezzi avranno sulla qualità dell’aria e sull’esperienza dei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico. Gli autobus, alimentati a metano, ridurranno l’inquinamento atmosferico rispetto ai veicoli tradizionali e offriranno un’alternativa ecologica e sostenibile per gli spostamenti urbani.

Francesco Schiavone, assessore comunale ai Trasporti, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale per migliorare il servizio pubblico, auspicando che questi primi cinque mezzi siano solo l’inizio di un percorso di rinnovamento del parco autobus della città.

L’evento è stato chiuso dall’intervento di Paolo Campo, che ha ricordato come il progetto di mobilità sostenibile rientri nelle politiche prioritarie della Regione Puglia e come il Partito Democratico sia impegnato a favorire lo sviluppo di città più vivibili e rispettose dell’ambiente.

Con l’arrivo dei nuovi autobus, Manfredonia si allinea alle città pugliesi che hanno già intrapreso la strada verso un futuro più sostenibile, offrendo ai cittadini un servizio di trasporto pubblico rinnovato e rispettoso dell’ambiente.