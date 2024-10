Manfredonia, nuovi mezzi a basso impatto ambientale per il TPL

Oggi si è tenuta la consegna di cinque nuovi mezzi per il trasporto pubblico locale, forniti dalla Regione Puglia. I nuovi veicoli, alimentati a metano e caratterizzati da un consumo ridottissimo di CO2,. Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca, l’Assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, l’Assessore comunale ai Trasporti Francesco Schiavone, il Consigliere regionale Paolo Campo, e i dirigenti del COTRAP.

L’iniziativa rientra nel piano regionale di potenziamento del trasporto pubblico locale e nel quadro delle azioni di sostenibilità ambientale promosse dalla Regione Puglia, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell’aria nelle città pugliesi. Nel suo intervento, il Sindaco Domenico la Marca ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo dei nuovi mezzi, sottolineando come questi rappresentino “un passo importante per la nostra comunità verso un trasporto pubblico più sostenibile e a misura di cittadino. Ringraziamo la Regione Puglia per il supporto continuo e l’impegno nel miglioramento dei servizi locali”.

Anche l’Assessore regionale Debora Ciliento ha evidenziato l’impegno della Regione nella promozione di una mobilità urbana più verde e innovativa: “La consegna di questi mezzi a basso impatto ambientale risponde alla nostra visione di una Puglia che punta alla sostenibilità e alla qualità della vita nelle aree urbane. Lavoriamo affinché i cittadini possano godere di un sistema di trasporto pubblico efficiente e rispettoso dell’ambiente”. Grazie a questo aggiornamento del parco mezzi, la cittadinanza potrà usufruire di un servizio di trasporto pubblico non solo più efficiente ma anche più rispettoso dell’ambiente.

Il Comune di Manfredonia invita tutti i cittadini a utilizzare il trasporto pubblico, contribuendo in prima persona alla riduzione delle emissioni e alla salvaguardia dell’ambiente.