Manovra: "bonus stipendi" per chi guadagna fino a 40 mila euro

Il taglio del cuneo fiscale e le nuove aliquote Irpef favoriscono i contribuenti con un reddito annuale sotto i 35 mila euro e tra 35 e 40 mila euro. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che circa “1,3 milioni di lavoratori in più” beneficeranno dell’agevolazione, portando il totale a 14,3 milioni di persone già interessate dalla misura attuale per i redditi fino a 35 mila euro. Questo intervento, definito “bonus stipendi”, è pensato per diventare strutturale e garantisce già un aumento di circa 100 euro in busta paga. Secondo le simulazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i dipendenti in queste fasce di reddito potrebbero ottenere un vantaggio annuo di circa mille euro.