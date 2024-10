Teo Picciallo, un uomo di 35 anni affetto da distrofia muscolare di Duchenne, ha vissuto un momento di serenità inaspettata, grazie alla solidarietà e al prontezza dei Vigili del Fuoco. Teo, costretto su una sedia a rotelle da anni e con la necessità di assistenza respiratoria quasi costante, vive quotidianamente con la sua famiglia la difficile realtà della sua condizione, aggravata da recenti problematiche tecniche nel quartiere in cui risiede.

Le preoccupazioni di Teo e dei suoi familiari erano legate a un’interruzione programmata dell’energia elettrica nel quartiere, situazione critica per chi, come lui, dipende da macchinari per la respirazione. Solo un mese prima, un disservizio simile aveva causato un’interruzione dell’energia che era durata oltre otto ore, mettendo seriamente a rischio la sua salute e lasciando nella famiglia un profondo timore per possibili episodi futuri.

Con l’avvicinarsi della nuova interruzione, Teo ha deciso di mobilitare i Vigili del Fuoco, consapevole che l’assenza di elettricità avrebbe potuto mettere nuovamente in pericolo la sua vita. Ad Altamura, in provincia di Bari, il primo distaccamento di Vigili del Fuoco ha risposto prontamente, ma si è poi reso necessario l’intervento di una squadra più attrezzata proveniente da Bari, dotata di un generatore di dimensioni sufficienti per supportare le esigenze specifiche di Teo.

L’operazione si è svolta in modo rapido ed efficiente: i Vigili del Fuoco hanno montato il generatore di corrente e tre di loro sono rimasti in casa di Teo, garantendo che tutto funzionasse correttamente fino al ripristino dell’elettricità nel quartiere. La loro presenza costante è stata un grande sollievo per la famiglia di Teo, che ha potuto vivere quelle ore senza il terrore di un improvviso arresto dei macchinari. In un’intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno.it, Teo ha espresso gratitudine e sollievo, dichiarando di essersi sentito «protetto», un sentimento prezioso in una situazione di così grande vulnerabilità.

Questa vicenda tocca il tema della fragilità dei servizi di supporto per le persone con disabilità, e di come, in situazioni di emergenza, il pronto intervento di professionisti del soccorso possa fare una differenza fondamentale.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it