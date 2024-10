Celeste Rita Palmieri ha vissuto anni di paura e violenza, fino al tragico epilogo in cui è stata uccisa per strada dal marito Mario Furio, che poi si è tolto la vita. La secondogenita Adriana, 35 anni, ha raccontato a Quotidiano.net il tormento che ha segnato la vita della madre, 56 anni, madre di cinque figli.

Una vita di terrore

Adriana è sopraffatta dal dolore. La sorella maggiore, Giuseppina, 36 anni, ha parlato di perdono anche per il padre durante il funerale della madre, rappresentando anche i fratelli: Giovanni, che vive in Svizzera a 24 anni; Alessia, che compirà 16 anni a marzo; e Matteo, il più piccolo, che ha solo 13 anni.

“Il 3 febbraio mio padre l’aveva accoltellata,” racconta Adriana. “Quel giorno lei aveva deciso di lasciarlo definitivamente. Si erano lasciati e ripresi più volte, ma stavolta mamma era determinata, e lui lo sapeva. Per questo l’ha uccisa. Da che ho memoria, l’ha sempre maltrattata: una volta ha cercato di strangolarla, ricordo che aveva gli occhi neri. Lei era davvero una donna straordinaria.”

L’immagine che commuove

Una foto scattata nel parcheggio di un supermercato mostra Celeste Rita agonizzante. Un poliziotto le tiene la mano, rimanendo con lei negli ultimi momenti. Il marito, ex agente di polizia penitenziaria, indossava il braccialetto elettronico. “Ma non è servito a nulla,” dice Adriana. “Dopo averla accoltellata, è stato in carcere per pochi giorni ed è tornato subito fuori.”

La chiamata della paura

Adriana ripensa ai momenti di terrore: “Mamma aveva paura. Mi ha chiesto di controllare se a casa sua fosse accesa la luce, per stare tranquilla. Cercavo sempre di calmarla, non avrei mai immaginato che sarebbe finita così.”

“Abbiamo perdonato nostro padre”

Al funerale, Giuseppina ha espresso il perdono anche per il padre. “Mamma ci ha insegnato questo,” dice Adriana. “Nonostante tutto, ci diceva di non provare rancore. Temevamo che un giorno sarebbe finita così, ma dentro di me non potevo accettarlo. Mi manca tanto. Era nata il 2 ottobre, il giorno degli angeli, e lei era davvero un angelo.”

