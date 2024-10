San Giovanni Rotondo: morta pellegrina napoletana

Sabato 12 ottobre scorso la Chiesa di Renzo Piano, si è trasformata in un incubo. Una donna di 77 anni proveniente da Napoli, era in pellegrinaggio con suo marito, nel gruppo di preghiera campano, è caduta mentre si stava recando a pochi metri dalla tomba d’oro di padre Pio. La donna è morta, quando all’arrivo dei sanitari dalla Casa Sollievo i medici hanno riscontrato la morte sul colpo. La donna ha subito un colpo violento alla testa da cui è fuoriuscito sangue che ha coperto il pavimento sacro alla presenza di diversi pellegrini che hanno dovuto chiudere gli occhi ai loro figli minori. La chiesa di Renzo Piano, si presenta ricca di trappole mortali, un labirinto onirico atto a distrarre il pellegrino dalla preghiera e dal vero senso della Chiesa. Un passatempo inutile e poi hanno messo padre Pio, che ha vissuto durante tutta la sua vita in povertà, nell’oro puro circa 300 kg dicono i ben informati.

Un insulto a padre Pio e ai poveri che tanto amava. Proprio tra i mosaici dell’erotomane amico di Papa Francesco, il famigerato ex sacerdote (non scomunicato, come la disciplina Pontificia prevede, per aver confessato il complice: nella fattispecie di suore che hanno avuto rapporti sessuali con lui) Marko Ivan Rupnik, che ha realizzato i mosaici d’oro nella tomba di padre Pio…ho chiesto pubblicamente più volte di demolirli oppure di coprirli con dei panni di colore celeste chiaro. Considerato che in altre parti del mondo lo hanno già fatto. nella chiesa che offende padre Pio ancora nulla.

La cosiddetta Chiesa Nuova, già dalle prime ore della sua instaurazione, provocò diverse perplessità da parte del fronte conservatore antimodernista e molto distante dall’editto del Concilio Vaticano II. L’invasione di cavallette, poi una campana cadde senza uccidere nessuno, un altro morto a pochi metri dalla redazione di Voce di padre Pio, investito da un furgone in movimento. L’Associazione Pro Padre Pio l’Uomo della Sofferenza, da oltre 20 anni si oppone a questo vergognoso monumento della Massoneria Italiana, che ha prodotto una “chiesa” senza inginocchiatoi, senza un Tabernacolo (ovvero c’è ma non in chiesa, ma nascosto e non raggiungibile se non muniti di bussola), senza sacerdoti che confessano, ma con un negozio di souvenir, e statue orrende esoteriche e statue erotiche, che con Cristo e padre Pio non hanno nulla da condividere. Anzi sono un elogio al Satanismo.

La chiesa di Renzo Piano e tanto voluta solo da padre Gerardo Saldutto (che ricordiamo fu coinvolto nello scandalo di 7 miliardi di vecchie lire che prestò ad un suo amico d’infanzia faccendiere fallito, Nicola A. che poi gli staccò un assegno a vuoto da 9 miliardi di lire, in barba all’antiriciclaggio e al prestare soldi a strozzo e con interessi. Illegale all’epoca e ancora oggi, in questa Italia che chiude gli occhi, su una morte dove ci potrebbe essere il “femminicidio colposo” e un guanto di padre Pio che viene rubato e nessuno comunica la notizia ai giornalisti che dormono più che indagare e divulgare. Buona notte.

Chiedo ufficialmente a Papa Francesco Bergoglio e San Pio X di chiudere definitivamente il Tempio Massonico, chiamato in gergo popolare “chiesa di Renzo Piano” e realizzare un grande parcheggio per automobili e pullman. Perché in paese c’è l’enorme necessità per i pellegrini di parcheggiare le auto. Inoltre chiedo alle autorità competenti di valutare le crepe che in vari punti della chiesa suddetta si presentano ad occhio nudo ai pellegrini, perché non si aspetti una tragedia per demolire una struttura inutile e dannosa per la Fede cristiana e per i pellegrini che giungono in questo luogo per pregare e invece muoiono feriti alla testa: come se fossero nella guerra in Palestina.

Lo riporta www.dentrosalerno.it