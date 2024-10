San Marco in Lamis: è scontro tra Cera e Merla sul murale di Alaniz

A San Marco in Lamis, l’attesa per il murale dell’artista internazionale Alaniz, dedicato al poeta Joseph Tusiani, è durata poco. Inizialmente annunciato e accompagnato da alcune immagini sui social, il progetto è stato interrotto dal sindaco Michele Merla, che ha ordinato lo stop. La Polizia Locale ha annullato l’ordinanza necessaria per modificare la disciplina della sosta nella zona, essenziale per il prosieguo dei lavori.

Napoleone Cera, in un video su Facebook, ha messo in evidenza come l’opera fosse già stata autorizzata dalla Asl di Foggia, denunciando la decisione del sindaco come dettata dall’invidia. Ha accusato Merla di non preoccuparsi del bene della comunità e di ostacolare iniziative culturali.

In risposta, il sindaco ha spiegato che l’amministrazione segue un regolamento comunale approvato all’unanimità, che richiede una procedura autorizzativa per la realizzazione di opere di street art. Ha ribadito di aver informato Cera sui requisiti necessari e ha sottolineato che la richiesta non ha rispettato le procedure stabilite. Merla ha comunque lasciato aperta la possibilità di riconsiderare il progetto, a condizione che vengano seguite le regole.

Lo riporta FoggiaToday