Il primo posticipo serale di domenica 20 ottobre è la sfida tra Cagliari e Torino, che si affronteranno a partire dalle ore 18.00 all’Unipol Domus di Cagliari. La sfida tra i sardi e i granata sarà valida per l’8^ giornata di Serie A.

I ragazzi di Nicola vorranno sfruttare la verve ritrovata dopo il pareggio esterno a Torino contro la Juventus, mentre invece la formazione di Vanoli ha bisogno di riprendere il ritmo delle prime partite di stagione. Come riportano quote e pronostici su Casinononaams.icu, la sfida si preannuncia molto equilibrata ed interessante.

Serie A, Cagliari-Torino: come arrivano le due squadre

Il Cagliari non vive una situazione tranquilla di classifica, ma almeno qualcosa sembra muoversi da un punto di vista morale. L’ultima sfida di due settimane fa potrebbe infatti aver dato una vera e propria scossa ai ragazzi di mister Nicola, visto che è arrivato un sorprendente pareggio in trasferta contro la Juventus. I rossoblu contano appena 6 punti in classifica dopo le prime7 partite e si trovano in 16^ posizione a pari merito con il Parma, solo a +1 sulla zona retrocessione. Al momento tutte le squadre sono ancora molto vicine. L’obiettivo del Cagliari è chiaramente quello di conquistare la salvezza il prima possibile.

Sta decisamente meglio invece il Torino, che grazie all’ottima partenza conta ad oggi 11 punti conquistati. La squadra di Vanoli si trova quindi al 7^ posto in classifica a pari merito con il Milan, a solo 1 lunghezza dal terzetto composto da Juventus, Lazio e Udinese. Dopo il successo esterno a Verona contro l’Hellas però, i granata vengono da 3 pesanti sconfitte consecutive: due in campionato contro Lazio ed Inter, una invece in casa contro l’Empoli al secondo turno di Coppa Italia. Il Toro vuole fare una bella stagione, con la speranza di giocarsi un posto per la qualificazione in Conference League.

Serie A, Cagliari-Torino: precedenti e statistiche

Cagliari e Torinosi sono affrontate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 94 volte: 26 vittorie dei sardi, 32 pareggi e 36 successi dei piemontesi. Considerando però solo le partite giocate a Cagliari, il bilancio si ribalta: 17 trionfi a 10 in favore dei padroni di casa, con 19 pareggi.

Nella passata stagione però, il Cagliari non è mai riuscito ad imporsi. All’andata nell’agosto del 2023 è finita 0-0 a Torino, mentre invece al ritorno del gennaio del 2024 hanno avuto la meglio i granata in trasferta per 1-2. Per ritrovare un successo dei sardi bisogna quindi tornare al’1-2 nel febbraio del 2022 allo Stadio Olimpico. L’ultima vittoria invece del Cagliari davanti ai propri tifosi risale al 4-2 nel giugno del 2020.