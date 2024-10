C’è fermento in Trentino per la decisione di una pizzeria di addebitare 6 euro in più per tagliare e confezionare le pizze da asporto. La controversia è emersa il 20 ottobre, quando Sergio Paoli, un ex poliziotto e scrittore di 60 anni, ha ordinato quattro pizze in un locale di Scurelle, in provincia di Trento. Al momento del pagamento, ha notato un incremento di 50 centesimi per ogni pizza tagliata e 1 euro per ciascun cartone da asporto.