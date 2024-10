Doveva essere un giorno di festa per i 500 studenti di Scienze Motorie all’Università di Foggia, pronti a iniziare il loro percorso accademico. Tuttavia, la prima lezione si è conclusa ancor prima di cominciare. L’aula del polo didattico di viale Virgilio, assegnata per accogliere gli studenti, si è rivelata troppo piccola: con una capienza massima di circa ottanta persone, non è stata in grado di contenere i trecento presenti.