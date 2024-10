Valentina Sergi è morta, fatale un malore sotto la doccia

Dramma nel mondo della pallavolo italiana di fronte alla tragica notizia sulla morte improvvisa di Valentina Sergi, che giocava nell’Astra Volley di Presicce-Acquarica. Aveva soli 33 anni. Dalle prime ricostruzioni è stato fatale un malessere sotto la doccia. I funerali si sono svolti oggi, venerdì 25 ottobre. L’improvvisa morte di Valentina Sergi, l’annuncio della famiglia.

La notizia della morte della giovane trentenne è stata confermata dai familiari che hanno ritrovato il corpo di Valentina, in casa, nel bagno del suo appartamento. Stando alle prime ricostruzioni, Sergi avrebbe avuto un malore fatale mentre faceva una doccia e a nulla sono valsi gli immediati soccorsi e i tentativi di rianimazione. Ad annunciare la morte di Valentina sono stati genitori insieme al suo compagno Walter. I funerali si sono svolti quest’oggi 25 ottobre alle 16:00 nella chiesa della Madonna dell’Aiuto di Torre San Giovanni, poi la salma verrà tumulata a Casarano.

La giovane atleta, originaria di Torre San Giovanni, frazione di Ugento nel salentino, militava nel ruolo di centrale nella Astra Volley di Presicce-Acquarica che milita nel campionato di Serie C: “Era difficile non volerti bene” ha scritto il club sul suo profilo ufficiale social. “Bella, solare, il tuo sorriso era contagioso e vogliamo ricordarti così…ci mancherai! Ciao Vale. RIP”. Anche altre società di pallavolo hanno voluto ricordare Valentina Sergi, come il Cutrofiano Volley, che l’ha voluta ricordare sul web: “Addio Valentina, ci piace ricordarti così, con il tuo sorriso dirompente e la tua carica di allegria.

Oggi è un giorno triste, una vita spezzata troppo presto e incomprensibilmente. Abbracciamo la tua famiglia, i tuoi amici e siamo vicini alla società Astra Volley, tutti sgomenti da questa assurda notizia. Ci piace pensare che continuerai a giocare su altri campi, a coltivare la tua passione con impegno e spensieratezza, intanto in ogni partita il pensiero di tutti noi volerà, inevitabilmente, a te”. Anche la Fipav Lecce si è unita al cordoglio, davanti alla tragedia: “L’intera famiglia della pallavolo salentina piange la scomparsa della giovane atleta Valentina Sergi, scomparsa prematuramente nella giornata di ieri a soli 33 anni. Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla società Astra Volley, un sincero abbraccio in questo momento di profonda tristezza”.

Lo riporta fanpage.it