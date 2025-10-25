Boccia (PD): "Si vince contro la destra, non alimentando scontri contro il PD"

“In Puglia le liste civiche dovrebbero essere il luogo dell’apertura, del dialogo con la società e con le energie migliori del territorio. E invece, in alcuni casi, rischiano di chiudersi in una ridotta del ceto politico escluso, trasformando un’opportunità di partecipazione in una replica delle vecchie logiche di potere. C’è persino chi sembra voler fare campagna elettorale solo contro il PD, invece che contro il centrodestra: un errore grave, che indebolisce l’intera coalizione. Sono certo che Antonio Decaro, saprà impedire ogni deriva trasformistica e vietare candidature opache o di comodo che se dovessero esserci saranno da noi denunciate pubblicamente con il deposito delle liste. Il senso autentico del civismo è: apertura, credibilità, radicamento nei valori e nelle persone perbene che aggiungono ai partiti e non viceversa. È il momento di non sbagliare, di tenere la rotta giusta, perché la Puglia merita coerenza e la massima trasparenza“.

Nota a cura di Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico.