Edizione n° 5864

BALLON D'ESSAI

CERTEZZA // Lobuono agli industriali foggiani: “Il Gino Lisa deve essere una certezza”
25 Ottobre 2025 - ore  09:37

CALEMBOUR

CRONACA // Ex educatore sportivo abusa di due fratelli di 12 e 13 anni
25 Ottobre 2025 - ore  11:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Boccia (PD): “Si vince contro la destra, non alimentando scontri contro il PD”

SCONTRO Boccia (PD): “Si vince contro la destra, non alimentando scontri contro il PD”

"In Puglia le liste civiche dovrebbero essere il luogo dell’apertura, del dialogo con la società e con le energie migliori del territorio"

Boccia (PD): "Si vince contro la destra, non alimentando scontri contro il PD"

Francesco Boccia - Fonte Immagine: economymagazine.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

In Puglia le liste civiche dovrebbero essere il luogo dell’apertura, del dialogo con la società e con le energie migliori del territorio. E invece, in alcuni casi, rischiano di chiudersi in una ridotta del ceto politico escluso, trasformando un’opportunità di partecipazione in una replica delle vecchie logiche di potere. C’è persino chi sembra voler fare campagna elettorale solo contro il PD, invece che contro il centrodestra: un errore grave, che indebolisce l’intera coalizione. Sono certo che Antonio Decaro, saprà impedire ogni deriva trasformistica e vietare candidature opache o di comodo che se dovessero esserci saranno da noi denunciate pubblicamente con il deposito delle liste. Il senso autentico del civismo è: apertura, credibilità, radicamento nei valori e nelle persone perbene che aggiungono ai partiti e non viceversa. È il momento di non sbagliare, di tenere la rotta giusta, perché la Puglia merita coerenza e la massima trasparenza“.

Nota a cura di Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.