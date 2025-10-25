Edizione n° 5865

BALLON D'ESSAI

CERTEZZA // Lobuono agli industriali foggiani: “Il Gino Lisa deve essere una certezza”
25 Ottobre 2025 - ore  15:17

CALEMBOUR

CRONACA // Ex educatore sportivo abusa di due fratelli di 12 e 13 anni
25 Ottobre 2025 - ore  11:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // ‘Ce la faremo, Francesco’: Gianluca Totaro e l’impegno per un futuro migliore a Manfredonia” (I puntata)

MANFREDONIA ‘Ce la faremo, Francesco’: Gianluca Totaro e l’impegno per un futuro migliore a Manfredonia” (I puntata)

“Questo deve essere un punto di arrivo o di ritorno delle menti eccellenti della nostra città e della nostra Capitanata — come te e tanti altri ragazzi che hanno lasciato la città e tardano a tornare, o non hanno la possibilità di farlo"

‘Ce la faremo, Francesco’: Gianluca Totaro e l'impegno per un futuro migliore a Manfredonia” (I puntata)

‘Ce la faremo, Francesco’: Gianluca Totaro e l'impegno per un futuro migliore a Manfredonia” (I puntata)

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
25 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Questo deve essere un punto di arrivo o di ritorno delle menti eccellenti della nostra città e della nostra Capitanata — come te e tanti altri ragazzi che hanno lasciato la città e tardano a tornare, o non hanno la possibilità di farlo. Invece, troppo spesso diventa un punto di addio, di partenza o addirittura di morte per tanti giovani.”

Lo dice in un video Gianluca Totaro, candidato al Consiglio regionale in quota Movimento 5 Stelle, raccontando la sua visione di una Capitanata che “non deve più essere terra d’addio, ma luogo di ritorno e di rinascita per le menti migliori partite altrove”.

Totaro sottolinea le criticità infrastrutturali che penalizzano il territorio, ma rilancia con forza l’impegno per un cambiamento concreto: “Manfredonia e il Gargano mancano di infrastrutture di collegamento fondamentali per lo sviluppo economico e turistico. Il nostro dovere è lottare per dare un futuro diverso alla nostra città. Io lotto — e continuerò a farlo — per la gente che, come te, vuole tornare e contribuire a costruire una nuova speranza.”

Nel dialogo con Francesco, uno dei tanti giovani partiti anni fa in cerca di opportunità, emerge la distanza tra nostalgia e realtà: “Chi, come me, è partito da quasi dieci anni, non torna più perché manca lo stimolo, la motivazione per farlo”, ammette Francesco. “Non posso che affidarmi a te, alla fine.”

Totaro risponde con passione, ricordando la bellezza e le potenzialità del territorio: “Forse vivendo fuori non te lo ricordi più, ma questo territorio è bellissimo, ricco di risorse e opportunità. Dobbiamo valorizzarlo, per creare un futuro diverso per noi e per tutta la comunità. Guarda che paese meraviglioso: possiamo farlo migliorare.”

L’amore per la propria terra traspare da ogni parola: “Io amo questo territorio. Credo in Manfredonia, nel Gargano, in tutta la Capitanata. Ho voglia di difenderli, di lottare per loro, di promuoverli. È una cosa stupenda, guardali: c’è qualcosa di fantastico.”
Mentre lo sguardo si perde verso Monte Sant’Angelo, Totaro conclude con una promessa di impegno e speranza: “Ce la faremo, Francesca. Insieme possiamo dare un futuro nuovo a questo territorio meraviglioso.”

Continua (I)

fotogallery

 

2 commenti su "‘Ce la faremo, Francesco’: Gianluca Totaro e l’impegno per un futuro migliore a Manfredonia” (I puntata)"

  1. Totaro non perde occasione per dimostrare tutta la sua inadeguatezza.
    Un giorno vuole il treno tram, un altro i binari.
    Fa le passerelle in ospedale e poi deve candidarsi per evitare – di rappresentare al meglio il M5S.
    Spero che Longo dell’ nostra San Giovanni Rotondo metta fine a queste carriere inutili per il territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.