‘Ce la faremo, Francesco’: Gianluca Totaro e l'impegno per un futuro migliore a Manfredonia” (I puntata)

“Questo deve essere un punto di arrivo o di ritorno delle menti eccellenti della nostra città e della nostra Capitanata — come te e tanti altri ragazzi che hanno lasciato la città e tardano a tornare, o non hanno la possibilità di farlo. Invece, troppo spesso diventa un punto di addio, di partenza o addirittura di morte per tanti giovani.”

Lo dice in un video Gianluca Totaro, candidato al Consiglio regionale in quota Movimento 5 Stelle, raccontando la sua visione di una Capitanata che “non deve più essere terra d’addio, ma luogo di ritorno e di rinascita per le menti migliori partite altrove”.

Totaro sottolinea le criticità infrastrutturali che penalizzano il territorio, ma rilancia con forza l’impegno per un cambiamento concreto: “Manfredonia e il Gargano mancano di infrastrutture di collegamento fondamentali per lo sviluppo economico e turistico. Il nostro dovere è lottare per dare un futuro diverso alla nostra città. Io lotto — e continuerò a farlo — per la gente che, come te, vuole tornare e contribuire a costruire una nuova speranza.”

Nel dialogo con Francesco, uno dei tanti giovani partiti anni fa in cerca di opportunità, emerge la distanza tra nostalgia e realtà: “Chi, come me, è partito da quasi dieci anni, non torna più perché manca lo stimolo, la motivazione per farlo”, ammette Francesco. “Non posso che affidarmi a te, alla fine.”

Totaro risponde con passione, ricordando la bellezza e le potenzialità del territorio: “Forse vivendo fuori non te lo ricordi più, ma questo territorio è bellissimo, ricco di risorse e opportunità. Dobbiamo valorizzarlo, per creare un futuro diverso per noi e per tutta la comunità. Guarda che paese meraviglioso: possiamo farlo migliorare.”

L’amore per la propria terra traspare da ogni parola: “Io amo questo territorio. Credo in Manfredonia, nel Gargano, in tutta la Capitanata. Ho voglia di difenderli, di lottare per loro, di promuoverli. È una cosa stupenda, guardali: c’è qualcosa di fantastico.”

Mentre lo sguardo si perde verso Monte Sant’Angelo, Totaro conclude con una promessa di impegno e speranza: “Ce la faremo, Francesca. Insieme possiamo dare un futuro nuovo a questo territorio meraviglioso.”

Continua (I)

