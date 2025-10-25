La Giunta comunale di Foggia, riunitasi il 24 ottobre 2025 sotto la presidenza della sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, ha approvato con deliberazione n. 237 la nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Umberto Giordano, frutto della rinnovata collaborazione con il Consorzio Puglia Culture, già Teatro Pubblico Pugliese. L’atto rappresenta un tassello fondamentale nella strategia culturale dell’amministrazione, che punta a consolidare il ruolo del Teatro Giordano come motore artistico e aggregativo della città.

Il rapporto tra il Comune di Foggia e il Consorzio Puglia Culture affonda le radici nel 1997, quando l’ente comunale aderì formalmente al consorzio regionale per le arti e la cultura. Oggi il TPP, divenuto “Puglia Culture” dopo l’aggiornamento statutario del 2024, continua a promuovere la diffusione dello spettacolo dal vivo, la crescita del pubblico e la valorizzazione delle professionalità artistiche pugliesi.

Grazie a questa sinergia, la programmazione teatrale foggiana beneficia di tariffe calmierate e di proposte di alto profilo artistico, accessibili a un pubblico più ampio. La partecipazione al Consorzio consente infatti di offrire spettacoli di rilievo nazionale e internazionale a costi contenuti, in un’ottica di promozione culturale e inclusione.

Un cartellone ricco e diversificato

Il nuovo cartellone della stagione 2025/2026 comprende undici spettacoli di prosa, ciascuno con doppia rappresentazione, e tre eventi fuori abbonamento. Una scelta pensata per soddisfare le diverse fasce di pubblico e per mantenere alta la qualità dell’offerta artistica.

Particolare rilievo assume la rassegna “Riprendiamoci la scena”, dedicata alla sensibilizzazione contro le mafie: un progetto che unisce teatro e impegno civile, con la partecipazione di compagnie locali e matinée rivolti alle scuole. L’iniziativa, che si affianca al cartellone principale, conferma la vocazione del Teatro Giordano come spazio di cultura attiva e cittadinanza consapevole.

Il costo complessivo della stagione ammonta a 325.772 euro, coperto da tre componenti principali: gli incassi da abbonamenti e biglietti (139.634 euro), il contributo del Consorzio Puglia Culture (circa 28.000 euro) e la quota di ripiano a carico del Comune, fissata a 168.747,21 euro IVA inclusa.

Come stabilito dalla delibera, tale cifra potrà variare a consuntivo in base agli effettivi incassi e alle eventuali variazioni dei costi operativi.

Il meccanismo di compartecipazione economica garantisce la neutralità finanziaria del progetto e consente di mantenere un equilibrio tra sostenibilità gestionale e accessibilità culturale. Il Comune, attraverso l’Assessorato alla Cultura e il dirigente dell’Area 10, dott. Pio D’Errico, si farà carico degli atti gestionali e contabili necessari per dare attuazione al programma.

“La stagione teatrale – si legge nell’atto approvato dalla Giunta – rappresenta un’occasione di crescita culturale per la città e un investimento nella formazione del pubblico e delle nuove generazioni.” Con la sua programmazione, il Teatro Giordano non si limita a offrire intrattenimento, ma si conferma presidio culturale e sociale, capace di unire tradizione e innovazione, arte e partecipazione civica.

La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata sottoscritta digitalmente dalla sindaca Episcopo e dal segretario generale Alfredo Mignozzi, e pubblicata all’Albo Pretorio il 24 ottobre 2025 per quindici giorni consecutivi.