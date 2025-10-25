Edizione n° 5865

25 Ottobre 2025 - ore  15:17

25 Ottobre 2025 - ore  11:02

Cultura, spettacolo e impegno civile al centro della nuova programmazione in sinergia con il Consorzio Puglia Culture

Foggia

La Giunta comunale di Foggia, riunitasi il 24 ottobre 2025 sotto la presidenza della sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, ha approvato con deliberazione n. 237 la nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Umberto Giordano, frutto della rinnovata collaborazione con il Consorzio Puglia Culture, già Teatro Pubblico Pugliese. L’atto rappresenta un tassello fondamentale nella strategia culturale dell’amministrazione, che punta a consolidare il ruolo del Teatro Giordano come motore artistico e aggregativo della città.

Il rapporto tra il Comune di Foggia e il Consorzio Puglia Culture affonda le radici nel 1997, quando l’ente comunale aderì formalmente al consorzio regionale per le arti e la cultura. Oggi il TPP, divenuto “Puglia Culture” dopo l’aggiornamento statutario del 2024, continua a promuovere la diffusione dello spettacolo dal vivo, la crescita del pubblico e la valorizzazione delle professionalità artistiche pugliesi.

Grazie a questa sinergia, la programmazione teatrale foggiana beneficia di tariffe calmierate e di proposte di alto profilo artistico, accessibili a un pubblico più ampio. La partecipazione al Consorzio consente infatti di offrire spettacoli di rilievo nazionale e internazionale a costi contenuti, in un’ottica di promozione culturale e inclusione.

Un cartellone ricco e diversificato

Il nuovo cartellone della stagione 2025/2026 comprende undici spettacoli di prosa, ciascuno con doppia rappresentazione, e tre eventi fuori abbonamento. Una scelta pensata per soddisfare le diverse fasce di pubblico e per mantenere alta la qualità dell’offerta artistica.
Particolare rilievo assume la rassegna “Riprendiamoci la scena”, dedicata alla sensibilizzazione contro le mafie: un progetto che unisce teatro e impegno civile, con la partecipazione di compagnie locali e matinée rivolti alle scuole. L’iniziativa, che si affianca al cartellone principale, conferma la vocazione del Teatro Giordano come spazio di cultura attiva e cittadinanza consapevole.

Il costo complessivo della stagione ammonta a 325.772 euro, coperto da tre componenti principali: gli incassi da abbonamenti e biglietti (139.634 euro), il contributo del Consorzio Puglia Culture (circa 28.000 euro) e la quota di ripiano a carico del Comune, fissata a 168.747,21 euro IVA inclusa.
Come stabilito dalla delibera, tale cifra potrà variare a consuntivo in base agli effettivi incassi e alle eventuali variazioni dei costi operativi.

Il meccanismo di compartecipazione economica garantisce la neutralità finanziaria del progetto e consente di mantenere un equilibrio tra sostenibilità gestionale e accessibilità culturale. Il Comune, attraverso l’Assessorato alla Cultura e il dirigente dell’Area 10, dott. Pio D’Errico, si farà carico degli atti gestionali e contabili necessari per dare attuazione al programma.

“La stagione teatrale – si legge nell’atto approvato dalla Giunta – rappresenta un’occasione di crescita culturale per la città e un investimento nella formazione del pubblico e delle nuove generazioni.” Con la sua programmazione, il Teatro Giordano non si limita a offrire intrattenimento, ma si conferma presidio culturale e sociale, capace di unire tradizione e innovazione, arte e partecipazione civica.

La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata sottoscritta digitalmente dalla sindaca Episcopo e dal segretario generale Alfredo Mignozzi, e pubblicata all’Albo Pretorio il 24 ottobre 2025 per quindici giorni consecutivi.

