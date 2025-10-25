Edizione n° 5864

Home // Cronaca // Foggia: Borbei incontra Andrea Tigre, il ragazzo vittima di aggressione

VITTIMA Foggia: Borbei incontra Andrea Tigre, il ragazzo vittima di aggressione

Alex Borbei, portiere dei rossoneri, ha incontrato Andrea Tigre, giovane calciatore recentemente vittima di una violenta aggressione nel centro di Foggia

Foggia: Borbei incontra Andrea Tigre, il ragazzo vittima di aggressione

Alex Borbei e Andrea Tigre - Fonte Immagine: tuttocalciopuglia.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Dopo la gara tra Foggia e Altamura, il calcio ha raccontato una pagina di umanità e vicinanza. Alex Borbei, portiere dei rossoneri, ha incontrato Andrea Tigre, giovane calciatore recentemente vittima di una violenta aggressione nel centro di Foggia, per consegnargli un pallone autografato da tutta la squadra.

Un gesto semplice ma dal grande valore simbolico, che dimostra come lo sport possa essere un veicolo di solidarietà e sostegno nei momenti di difficoltà.

Per Andrea Tigre, portiere del Foggia Incedit in Eccellenza, l’incontro è stato un momento di forte emozione: pur non cancellando la violenza subita, rappresenta un segnale di speranza e la prova che accanto a chi compie gesti vigliacchi esistono persone e sportivi pronti a tendere la mano.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

