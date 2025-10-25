Foggia. Con l’atto di liquidazione n. 2627 del 23 ottobre 2025, il Comune di Foggia ha autorizzato il pagamento di 11.038,54 euro all’ingegnere Alessandro Orazio Rubino, incaricato della redazione del progetto di variante relativo alla ciclovia urbana che collega Viale Giotto, Piazza Aldo Moro, Via Fuiani e Piazza Aquilino, con l’aggiunta di due ciclostazioni in prossimità delle sedi universitarie cittadine.

L’intervento rientra nella Misura M2C2 – Intervento 4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedicata al rafforzamento della mobilità ciclistica.

Le origini del progetto

Il programma trae origine dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 agosto 2020, che ha destinato fondi per oltre 137 milioni di euro alla creazione e messa in sicurezza delle ciclovie urbane nei comuni capoluogo e nei centri con presenza universitaria.

A Foggia sono stati assegnati 786.455,16 euro, cifra con cui nel 2022 la Commissione straordinaria approvò il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il responsabile unico del procedimento (RUP) fu l’ingegnere Francesco Paolo Affatato, mentre all’ing. Rubino venne affidata la progettazione esecutiva, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza.

L’evoluzione amministrativa e tecnica

Il percorso amministrativo è stato complesso e scandito da numerosi passaggi dirigenziali.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo nel dicembre 2022 e la gara d’appalto, i lavori furono affidati nel 2023 al raggruppamento Russo Vito S.r.l. – Costruzioni Minchillo S.r.l., con un ribasso d’asta del 7,8 %.

Nel corso del 2024 vennero certificati i primi stati di avanzamento lavori e riconosciuti adeguamenti per rincari dei prezzi ai sensi del decreto “Aiuti” (D.L. 50/2022).

A seguito della richiesta di recesso della società Minchillo, l’impresa Russo Vito S.r.l. proseguì autonomamente l’esecuzione. Nell’autunno 2025 il progetto ha conosciuto un aggiornamento tecnico, necessario per ottimizzare alcuni tratti della ciclovia e adeguare gli attraversamenti tra Viale Giotto e Via Muscio, oltre al posizionamento delle ciclostazioni.

Il progetto di variante e la liquidazione

Il progetto di variante, firmato digitalmente e composto da dieci elaborati tecnici tra relazioni, tavole grafiche e quadro economico, è stato redatto dall’ing. Rubino ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Per questa attività l’amministrazione, su proposta della dirigente architetta Alessia Cordisco, responsabile dell’Area 8 – Rigenerazione Urbana PNRR, ha riconosciuto al professionista un compenso complessivo di 11.038,54 euro, comprensivo di contributo Inarcassa (4 %) e non soggetto a IVA per regime forfettario.

La somma è imputata al Capitolo 3254510 del bilancio comunale 2025, in coerenza con la Determinazione Dirigenziale n. 1976 del 7 ottobre 2025, che aveva formalmente affidato l’incarico di estensione per le prestazioni tecniche supplementari.

L’intervento punta a connettere i principali poli universitari e residenziali della città, offrendo un’alternativa sostenibile alla mobilità privata e migliorando la sicurezza di ciclisti e pedoni.

Le due nuove ciclostazioni, dotate di rastrelliere e sistemi di videosorveglianza, saranno collocate in prossimità dei plessi dell’Università di Foggia, favorendo l’intermodalità e la riduzione del traffico veicolare nel centro urbano.

Il provvedimento, firmato digitalmente dalla dirigente Cordisco e pubblicato all’Albo Pretorio comunale, dà atto della regolarità tecnica e contabile dell’operazione, oltre all’assenza di conflitti d’interesse e al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

L’atto rientra tra le procedure ordinarie di liquidazione del PNRR e conferma la continuità amministrativa del Comune di Foggia nell’attuazione dei programmi di rigenerazione urbana finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU.