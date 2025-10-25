Edizione n° 5864

BALLON D'ESSAI

CERTEZZA // Lobuono agli industriali foggiani: “Il Gino Lisa deve essere una certezza”
25 Ottobre 2025 - ore  09:37

CALEMBOUR

CRONACA // Ex educatore sportivo abusa di due fratelli di 12 e 13 anni
25 Ottobre 2025 - ore  11:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, un murale di mattoncini della comunità in via Achille Grandi

MURALE Foggia, un murale di mattoncini della comunità in via Achille Grandi

Ieri pomeriggio, venerdì 24 ottobre, è stato inaugurato a Foggia, in Via Achille Grandi, un murale realizzato in modo originale

Foggia, un murale di mattoncini della comunità in via Achille Grandi

Foggia, murale in via Achille Grandi - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Ieri pomeriggio, venerdì 24 ottobre, è stato inaugurato a Foggia, in Via Achille Grandi, un murale realizzato in modo originale: interamente costruito con mattoncini e costruzioni donati dalla comunità. L’opera si trova sulle mura posteriori del CCR di viale Kennedy, di fronte al campo da baseball.

L’iniziativa, promossa dall’associazione So’Bellicos, va oltre il semplice intervento estetico: rappresenta collaborazione civica e partecipazione collettiva, sottolineando l’importanza di contribuire attivamente alla trasformazione degli spazi urbani. Il murale, dai colori vivaci e progettato «a misura di bambino», evidenzia come grandi e piccoli possano partecipare a un cambiamento sostenibile e condiviso.

Il progetto è stato realizzato grazie alle donazioni raccolte tramite la piattaforma Goodify e al supporto dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Foggia e della Rete Mo.Vi.

Si tratta del quarto intervento urbano di So’Bellicos, che in passato ha realizzato: un ecomurale con tappi alla scuola Zingarelli, l’opera “Murart” della legalità in via Gramsci, e un murale-ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino presso il mercato del CEP.

Il progetto porta un messaggio di cambiamento e speranza, dimostrando come l’impegno condiviso possa trasformare la città partendo dal basso. Via Achille Grandi si arricchisce così di un’opera che invita cittadini, associazioni e bambini a sentirsi co-autori del proprio spazio urbano, ricordando che anche i piccoli mattoncini possono costruire grandi idee.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.