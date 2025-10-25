Foggia, un murale di mattoncini della comunità in via Achille Grandi

Ieri pomeriggio, venerdì 24 ottobre, è stato inaugurato a Foggia, in Via Achille Grandi, un murale realizzato in modo originale: interamente costruito con mattoncini e costruzioni donati dalla comunità. L’opera si trova sulle mura posteriori del CCR di viale Kennedy, di fronte al campo da baseball.

L’iniziativa, promossa dall’associazione So’Bellicos, va oltre il semplice intervento estetico: rappresenta collaborazione civica e partecipazione collettiva, sottolineando l’importanza di contribuire attivamente alla trasformazione degli spazi urbani. Il murale, dai colori vivaci e progettato «a misura di bambino», evidenzia come grandi e piccoli possano partecipare a un cambiamento sostenibile e condiviso.

Il progetto è stato realizzato grazie alle donazioni raccolte tramite la piattaforma Goodify e al supporto dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Foggia e della Rete Mo.Vi.

Si tratta del quarto intervento urbano di So’Bellicos, che in passato ha realizzato: un ecomurale con tappi alla scuola Zingarelli, l’opera “Murart” della legalità in via Gramsci, e un murale-ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino presso il mercato del CEP.

Il progetto porta un messaggio di cambiamento e speranza, dimostrando come l’impegno condiviso possa trasformare la città partendo dal basso. Via Achille Grandi si arricchisce così di un’opera che invita cittadini, associazioni e bambini a sentirsi co-autori del proprio spazio urbano, ricordando che anche i piccoli mattoncini possono costruire grandi idee.

