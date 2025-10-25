Foggia – Forza Italia ha ufficializzato la lista dei candidati alle elezioni regionali in Puglia per la provincia di Foggia. Il partito azzurro punta su una squadra composta da uomini e donne radicati nel territorio, espressione delle diverse realtà locali della Capitanata.
I candidati di Forza Italia nella provincia di Foggia
Antonio Buonavitacola, assessore comunale di Lucera
Pasquale Cataneo, consigliere comunale di Foggia
Paolo Dell’Erba, consigliere regionale
Carlo Dercole, segretario cittadino di Forza Italia di Cerignola
Valeria Di Maggio, dirigente del Movimento Giovanile di Forza Italia
Giuseppina Falcone, già assessore al Comune di Vieste
Ugo Galli, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Manfredonia
Con questa lista, Forza Italia punta a rafforzare la propria presenza sul territorio e a rilanciare il progetto politico moderato in vista delle prossime elezioni regionali.
1 commenti su "Forza Italia presenta la lista per la Regione Puglia: sette candidati dalla provincia di Foggia"
Per adesso la lista non è stata ancora ammessa. E dovranno arrivare a Lunedì con il fiato sospeso per controdedurre.