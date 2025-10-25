Edizione n° 5865

CERTEZZA // Lobuono agli industriali foggiani: "Il Gino Lisa deve essere una certezza"
25 Ottobre 2025 - ore  15:17

CRONACA // Ex educatore sportivo abusa di due fratelli di 12 e 13 anni
25 Ottobre 2025 - ore  11:02

Home // Manfredonia // Forza Italia presenta la lista per la Regione Puglia: sette candidati dalla provincia di Foggia

FI Forza Italia presenta la lista per la Regione Puglia: sette candidati dalla provincia di Foggia

Il partito azzurro punta su una squadra composta da uomini e donne radicati nel territorio, espressione delle diverse realtà locali della Capitanata.

Manfredonia, Ugo Galli: "54 milioni persi per colpa dell’inefficienza del Comune"

Ugo Galli - ph Saverio de Nittis

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
25 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Foggia – Forza Italia ha ufficializzato la lista dei candidati alle elezioni regionali in Puglia per la provincia di Foggia. Il partito azzurro punta su una squadra composta da uomini e donne radicati nel territorio, espressione delle diverse realtà locali della Capitanata.

I candidati di Forza Italia nella provincia di Foggia

Antonio Buonavitacola, assessore comunale di Lucera

Pasquale Cataneo, consigliere comunale di Foggia

Paolo Dell’Erba, consigliere regionale

Carlo Dercole, segretario cittadino di Forza Italia di Cerignola

Valeria Di Maggio, dirigente del Movimento Giovanile di Forza Italia

Giuseppina Falcone, già assessore al Comune di Vieste

Ugo Galli, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Manfredonia

Con questa lista, Forza Italia punta a rafforzare la propria presenza sul territorio e a rilanciare il progetto politico moderato in vista delle prossime elezioni regionali.

1 commenti su "Forza Italia presenta la lista per la Regione Puglia: sette candidati dalla provincia di Foggia"

  1. Per adesso la lista non è stata ancora ammessa. E dovranno arrivare a Lunedì con il fiato sospeso per controdedurre.

