Home // Bari // Fratelli d’Italia Foggia: “Decaro silura Piemontese, il re della sanità finisce in panchina”

REGIONALI Fratelli d’Italia Foggia: “Decaro silura Piemontese, il re della sanità finisce in panchina”

Secondo il partito di Giorgia Meloni, la proposta rappresenta un commissariamento dell’attuale assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese

Fratelli d’Italia Foggia: “Decaro silura Piemontese, il re della sanità finisce in panchina”

Redazione
25 Ottobre 2025
Bari // Capitanata //

Si accende il confronto politico in vista delle prossime elezioni regionali. Fratelli d’Italia Foggia interviene duramente dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Decaro, candidato presidente del centrosinistra, che ha annunciato l’intenzione – in caso di vittoria – di istituire una task force regionale per l’edilizia sanitaria.

Secondo il partito di Giorgia Meloni, la proposta rappresenta di fatto un commissariamento dell’attuale assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, definito nel comunicato dei meloniani come “il re della sanità pugliese”. Una decisione che, secondo FdI, “conferma nei fatti quanto già denunciato” in merito a presunti ritardi, opacità e mancanza di visione nella gestione dei progetti legati alle Case e agli Ospedali di Comunità.

Fratelli d’Italia sottolinea inoltre che solo pochi giorni fa Piemontese aveva difeso il proprio operato, parlando di cronoprogrammi rispettati e di marcia regolare dei lavori. L’annuncio di Decaro, osservano i rappresentanti del partito, “smentisce quelle dichiarazioni” e introduce “una cabina di regia per non sprecare tempo e risorse e completare tutte le strutture programmate e finanziate”.

FdI chiede che la futura task force si occupi anche del destino delle 29 strutture sanitarie escluse dal PNRR, che – ricordano – potranno comunque essere realizzate “grazie all’intervento del Governo Meloni e a nuove fonti di finanziamento”. “La caduta del re è solo l’inizio – si legge nella nota –: ora serve una nuova stagione di responsabilità e concretezza. Continueremo a vigilare, denunciare e proporre, perché la sanità torni ad essere sinonimo di servizio, prossimità e trasparenza”.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

