Una lotta silenziosa è stata vinta con un colpo da KO sferrato all’ultimo round. Grazia Di Bari sarà candidata alle prossime regionali, che promettono non poche sorprese in tema di alleanze future, preferenze e nuove strade da percorrere per ribaltare concetti che la politica ha fortemente voluto imporre, primo fra tutti: il servilismo dell’incoerenza.

Da quando il Movimento 5 Stelle è diventato una questione di famiglia e ha orientato le proprie scelte secondo preferenze dettate non dalla meritocrazia ma dalla convenienza amicale, ha depauperato milioni di voti, assumendo via via le sembianze di un partito qualunque — come avrebbe detto il celebre “Cettola”. Non più un’identità matura, ma un’identità profondamente snaturata, tanto da offrire “pane per focaccia” ai veri militanti e accaparrarsi volti nuovi di una politica già vecchia.

Nulla di nuovo sotto il cielo di Milano, ma molto da chiarire sotto le stelle degli umani che, ormai, considerano la politica come un salvadanaio per pochi. L’astensione non deriva dalla mancanza di volontà di votare, ma dalla consapevolezza dell’inutilità del voto, poiché la politica impone i candidati, sceglie le modalità e disprezza la società civile.

Chiacchiere al vento quelle che si sentono ogni giorno in campagna elettorale, alimentando sempre più la distanza tra chi parla e chi dovrebbe ascoltare. “Faremo, diremo, aiuteremo, non vi lasceremo soli”: slogan che appartengono ormai al tempo che fu, e che oggi suonano come un’interlocuzione negativa con un popolo scalzato da decenni dal trono delle decisioni.

Si assumono atteggiamenti da supereroi, si giocano partite di palazzo subdole — irrazionali per i più, ma razionali per chi del comando ha fatto un dogma personale e mai condiviso. Al di là delle belle parole, resta solo lo sfottò nei confronti di chi dovrebbe trainare la carretta, per far mangiare altri e morire di sfinimento d’altruismo.

Siamo alle comiche che non lasciano spazio alla ragione, quella ragione che ispira parole sacrosante: “ridiamo per non piangere sempre e per sempre”. Questo è il clima che si respira ovunque — tra manifesti, comizi, populismo, arrivismo, sorrisi e pacche sulle spalle. È il clima che detta le regole non scritte di una politica ormai globale nel comportamento e unica nella sua irriverenza verso il rispetto e la coerenza.

Una sorta di accordo non più tanto segreto accomuna l’intera classe politica che, mentre si attacca alle parole, mangia insieme a sbafo e ride del popolo che non riesce più a sfamare il quotidiano. La politica lo sa bene: questa dipendenza crea ulteriore smacco alla libertà e alla democrazia che le guerre continuano a osannare, mascherando con l’odore del sangue la ricchezza di pochi.

Siamo all’inferno da tempo e, nella consapevolezza, rischiamo — se non ci sarà un sussulto degno del popolo sovrano — di arrostire per l’eternità. Destra, sinistra, centro e indipendenti: tutti uniti sotto la stessa cappa d’indifferenza e gettati nell’oceano del loro putrefatto ardore, come avrebbe detto il sommo poeta Dante Alighieri.

Al popolo basterebbe tornare a parlare di politica, a vedere le prebende ridursi a stipendi dignitosi, a partecipare attivamente alla vita dei borghi, delle città, dell’intera nazione. Tornare a vedere spalancarsi le porte dei palazzi, ormai chiusi a chiave per paura di perdere la poltrona, e far rifiorire il rispetto. Solo così le urne potranno tornare a segnare indici di democrazia, libertà e la ritrovata felicità di essere parte del cambiamento di una nazione che oggi soffre di populismo senza potere al popolo.

A cura di Maurizio Varriano.